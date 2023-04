„Příprava i složení týmu naznačovalo, že by mohla být sezona výsledkově úspěšná. V úvodním utkání sezony jsme výrazně trápili favorita východní skupiny ze Svitav, bohužel rozehrávač Kryštof Kavan si zlomil ruku a my jsme se bez něj museli obejít tři měsíce,“ začal o právě skončené sezoně hovořit trenér opavské rezervy Kryštof Vlček. „Větší roli tedy dostal Matouš Kurečka, který se vracel po zranění, a dokud ho nezačalo opět zlobit koleno, byl tahounem. Na rozehrávce dostali příležitost i Henzl s Myšákem a postupně si vytvořili roli v týmu a v několika zápasech zahráli velmi dobře,“ hovořil mladý kouč o jednotlivých hráčích.

Nejvíce minut z křídelních hráčů posbíral Lazecký, který společně s Vavrečkou byli velmi nebezpeční z trojkového oblouku. Druhý jmenovaný trefil trojku téměř každou osmou minutu a v této statistice vévodí v druhé nejvyšší soutěži mužů. „Jen pro porovnání, Luděk Jurečka v nejvyšší soutěži trefí trojku přibližně každou desátou minutu,“ přidal srovnání Kryštof Vlček.

Zkušenost na křídle dávali týmu Petr Martikán s Dominikem Ihrigem. „Druhý jmenovaný, který má dokonce neomezenou platnost licence, je taková naše legenda. V Brně jsme i díky němu drželi s favoritem krok. Petr zase v zápase se Svitavami ubránil Slezáka na třech bodech,“ chválil trenér opavskou zkušenost.

Na pozici malých pivotů byli dlouho ve stínu Robenka, Mičky a Štěpánka opavští odchovanci Šimon Kurečka a Vojtěch Kadaňka. „Šimon ukazoval zkušenosti a nápaditost. Konec sezony mu po zranění v Brně vyšel i bodově, kdy v posledních třech utkáních zapisoval téměř dvacet bodů na zápas. Vojta na svou šanci dlouho čekal a pak ji chytil doslova za pačesy. V zápase proti USK Praha vymazal domácího Fuxu, dal osmnáct bodů a ukázal svůj potenciál a bojovnost,“ vyzdvihl trenér opavské mladíky.

V průběhu rozehrané sezony opavskou kabinu opustili Jiří Štěpánek s Janem Mičkou. Oba si k sobě vzal trenér Patrik Smažák do ostravských Snakes. „Začátek sezony jsme začali s třemi velkými pivoty, což je na tuto soutěž velký luxus. Jirka Štěpánek, dokud si ho trenér Smažák nevybral do Snakesu, odváděl solidní výkony na útočné polovině a byl lídrem i na tréninku. Honza Mička byl bodově náš nejlepší hráč, když zabral, byl těžko ubranitelný a předvedl to hlavně v domácím zápase proti Snakesu Ostrava. Bohužel často schovával svůj potenciál a věci si ulehčoval, a tak jsem jej poslal dohrát sezonu do Ostravy a dal příležitost jiným hráčům,“ řekl k odchodům klíčových hráčů Kryštof Vlček a pokračoval: „Adam Robenek byl s rezervou náš nejsilnější hráč a sílu občas neměl pod kontrolou, například ve Zlíně byl schopný se vyfaulovat během necelých sedmi minut. Pak přišel ale zápas s Vysočinou, ve kterém dal za 20 minut téměř 30 bodů, a od té doby předváděl slušné výkony, pokud jej neomezilo zranění.“

Opavskému týmu se zranili dlouhodobě Janoš s Žídkem. „Několik minut za náš tým ale odehráli, stejně jako mašina Arendarčík, energizer Sosna, magický Arleth či Robin Klapetek s pověstným háčkem odkoukaným od taťky. V zápase s Brnem doma nastoupil dokonce i Slavík s Farským a pomohli nám tohoto semifinalistu 1.ligy porazit,“ řekl trenér Vlček.

Závěrem pak ještě řekl: „Celkově sezonu hodnotím pozitivně, jako nováček jsme skončili na desátém místě v první lize a jsme tak dvaadvacátý nejlepší tým v republice. Výsledkově sezonu určitě ovlivnilo zranění Kavana, naopak jsem byl pyšný, jak se mladí hráči vyrovnali s jeho absencí. Co mě mrzí, tak to bylo vypadnutí týmu z Českého poháru s Třebíčí a musím uznat, že i ve Svitavách jsem se za náš výkon velmi styděl. Máme tedy co zlepšovat a snad v příštím roce navážeme na dobře odvedenou práci,“ zvedl prst Vlček a dodal: „Chtěl bych také poděkovat svým asistentům, a to Davidu Klapetkovi s Kamilem Ihringem a také kondičákovi Rosťovi Dragounovi. Speciálně ale děkuji Jirkovi Šímovi, který v našich zápasech dělal hlavního pořadatele a je srdcem našeho klubu. Já si jej za to velmi vážím.