„Přijel k nám zkušený tým, na který jsme se připravovali. Bohužel nám to nakonec nevyšlo,“ poznamenal opavský trenér Kryštof Vlček. „Trápili jsme se s jejich zónou, dělali jsme hodně chyb,“ přiznal kouč. „Když už to vypadalo, že zápas je ztracený, dokázali jsme se do něj vrátit. Bohužel ale opět přišly další chyby a soupeř zaslouženě vyhrál,“ uznal. „Pozitivum vidím v tom, že velkou porci minut dostali kluci z devatenáctky, a to Myšák s Henzlem,“ doplnil Kryštof Vlček.