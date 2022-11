„Náš soupeř z Vysočiny letos ještě nevyhrál, a to bylo od samého začátku znát. My jsme měli v útoku pomalejší start, avšak bylo jen otázkou času, kdy nám to tam začne padat z jasných pozic,“ hodnotil utkání trenér Opavy Kryštof Vlček. „Minutu před koncem prvního poločasu nastala téměř nevídaná situace, kdy náš hráč Adam Robenek měl na kontě dvacet bodů, což bylo dvakrát více, než měl celý hostující tým dohromady,“ podotkl trenér BK Opava. „Ve třetí čtvrtině jsme soupeře nechali dát několik jednoduchých košů a proto konečný rozdíl není tak velký. Za povinné vítězství jsem rád stejně jako za to, že se všichni hráči dokázali bodově prosadit,“ zakončil Kryštof Vlček.