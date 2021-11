Titul mistra české republiky v kategorii žaček si pro letošní rok vybojovala Veronika Čechová. „Dominovala ve všech čtyřech zápasech, které ukončila vždy před časovým limitem,“ pochvaloval si trenér Ondřej Libo. Druhý cenný kov v podobě bronzu urval Daniel Lazecký. „Třetí placku mohl přidat ještě Jonáš Veselý, tomu ale zápas o třetí místo nevyšel,“ doplnil Libo.

Ve výborné formě se představili také opavští dorostenci. Do bojů o medaile se probojovali hned čtyři zástupci. Nejcennější kov a titul mistra ČR si odváží Ondřej Hula. „Svým výkonem se hned zapsal pro rok 2023 do týmu juniorské reprezentace,“ podotkl trenér. Druhou medaili přidal Václav Čech a to v podobě stříbra. Další dva účastníci finálových bloku Novobilský a Černinová svá utkání prohráli a obsadili tak nepopulární čtvrtá místa.

„Kvalita letošního mistrovství ČR byla na vysoké úrovni. Některé váhové kategorie byly obsazeny více jak padesáti účastníky a i proto jsme nesmírně pyšní na celkové pořadí opavských judistů a judistek, kteří mezi týmy z celé republiky obsadili v konečném pořadí pátém místě,“ shrnul Ondřej Libo.