V sobotu ovládnou soutěžní kolbiště mladí jezdci na mladých koních, kteří budou zdolávat překážky do 120 centimetrů. V neděli dopoledne se představí jezdci s velkými koňmi na překážkách do 135 centimetrů a odpolední část bude od 14 hodin patřit jezdcům na ponících. Sobotní účast bude další výzvou pro domácí talentovanou mladičkou jezdkyni Aničku Humplíkovou v sedle holandské teplokrevné klisny Buena Utopia. Obě opavské parťačky si minulý víkend v silné konkurenci vybojovaly v juniorské soutěži na velkých koních po bezchybném rozeskakování s třetím nejrychlejším časem třetí místo Ve velké ceně Brna, spadající do Českého skokového poháru. Pro Aničku šlo o první start v tak velké a významné soutěži a o to je její bronz cennější. Její bratr Václav na klisně Goldrista už takové štěstí neměl, protože ve finále chyboval na poslední překážce.