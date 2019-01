Druholigové volejbalistky opavského oddílu P.E.M.A. prožívají skvostnou sezonu. V polovině soutěže jsou v čele tabulky s velkým náskokem před nejbližšími pronásledovateli.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Václav Tauer

Hráčkám Opavy se daří navzdory tomu, že mají k dispozici poměrně úzký kádr. Hrající trenérku Gabrielu Pokornou zdařilé výsledky do jisté míry překvapují. „Prakticky na každý zápas jsme v šesti lidech s liberem. Nemáme možnost ani vystřídat. (smích) Na každé utkání se navíc schází jiné volejbalistky, takže nehrajeme ve stálé sestavě. Je neskutečné, že i přesto máme dobrou formu. Nedávno jsme si dělaly legraci z toho, že se všechny sejdeme aspoň na posledních zápasech v březnu,“ usmívala se dobře naladěná Gabriela Pokorná.

Byť do konce sezony druhé ligy ještě několik kol schází, opavský celek má v současnosti nejlepší předpoklady k tomu, aby soutěž vyhrál. Prvenství by mu zajistilo účast v kvalifikaci o první ligu. „Tuto vyšší soutěž jsme hrály snad osm let. Nechceme se do ní vrátit, proto do kvalifikační části nechceme. Na druhou stranu, pokud bude naše účast povinná, půjdeme do toho. Ovšem určitě ne s postupovými ambicemi. První liga se hraje v pátky a soboty, kromě Brna se většinou jezdí do Prahy. Máme nejstarší druholigový tým a nejsme schopny si brát dovolené. Působení v této soutěži by se dalo zvažovat, kdyby byla hracím dnem pouze sobota. Druhá liga nám vyhovuje. Máme to všechno kousek, navíc není ani tolik finančně nákladná,“ pokračovala Gabriela Pokorná, s níž jsme se v krátkosti věnovali i posledním dvěma vystoupením Opavy. V sobotu doma její volejbalistky dvakrát porazily Bílovec 3:1: „Byla to skutečně dřina. Soupeř nám nedal nic zadarmo. Bojovalo se skutečně o každý míč.“

1. záp.: Opava – Bílovec 3:1 (23,-23,18,18)

2. záp.: Opava – Bílovec 3:1 (15,-22,20,23)

Opava: Pokorná, Halířová, Jakubcová, Martináková, Dubová, Beinhauerová – libero: Měchová.

(šim)