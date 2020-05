Opavský basketbal hlásí novinku. Tým se bude připravovat podle aplikace mySASY. Podepsaný pod touto novinkou je nový kondiční trenér Michal Miřejovský, který mimochodem připravuje i největší českou basketbalovou hvězdu Tomáše Satoranského. Nebýt koronavirové pandemie, Opavští by z mySASY mohli těžit už ve vyřazovacích bojích.

Jakub Šiřina přišel na chuť mySASY | Foto: Ondřej Ludvík

„Jedním z důvodů, proč jsem nabídku Opavy přijal, bylo i to, že klub je otevřen novým tréninkovým trendům,“ prozradil kondiční trenér Michal Miřejovský. „Na mé doporučení tak zavádíme systém mySASY, který měří variabilitu srdeční frekvence,“ pokračuje opavský kondičák, který pracuje i pro národní tým. Co si pod mySASY můžeme představit? Řekněme si, že máte šedesát tepů za minutu srdeční frekvenci, každý tep není přesně jednu vteřinu. Tento přístroj měří délku mezi jednotlivými tepy,“ začíná s vysvětlováním Michal Miřejovský. „Toto měření je napojeno na autonomní nervový systém, to je část nervové soustavy, která měří stálost vnitřního prostředí, a tento autonomní nervový systém má dvě větve. Jedna se jmenuje sympaticus a to je vlastně to, jak naše tělo reaguje na stres. Největším stresem pro hráče je samotný trénink. Samozřejmě k tomu patří i další faktory jako jídlo, spánek, ať už jsou to faktory pozitivní nebo negativní. Druhá větev je parasympaticus. To je o tom, jak naše tělo regeneruje,“ vysvětluje Michal Miřejovský, který dlouhá léta působil jako profesionální voják.