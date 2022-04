Petře, Opava má za sebou dva domácí čtvrtfinálové duely s USK Praha a výsledek 1:1 čekal asi málokdo. Počítalo se s dvěma výhrami Opavy… Přiznejme si, že jsme počítali s tím, že budeme k odvetám do Prahy odjíždět s vedením 2:0. Potvrzuje se opět, že play off je jiná soutěž. Mažou se v něm naše čtyři vítězství ze základní části. Bere se aktuální forma. Je třeba si přiznat, že USK k nám přijel velmi dobře připravený a s dobrým plánem, který mu vychází. Dali jsme jim čichnout a víru v to, že u nás mohou uspět. Již v prvním utkání dokázali naše vedení stáhnout z šestadvaceti bodů na šest. Bylo vidět, že si věří. Fungovala jim rychlá střídání, hra na malou sestavu a rotaci s osmi hráči. Ve druhém utkání rozhodl už první rozskok. Bylo vidět, že nestačí jenom bojovat, ale že musíme dodržovat i základní věci. A to být mentálně připravený na utkání. Začátek ukázal, že v našem případě tomu tak nebylo. Jde to na vrub nejen hráčů, ale i realizačního týmu. Vstup do utkání nalil USK do žil obrovskou porci energie. Nás stálo velké úsilí, abychom náskok, který narostl až na patnáct bodů, stáhli na dva body. Pak už to bylo i o fyzických silách, štěstí, odražených míčích, o nějakém zapískání rozhodčího. Závěr ukázal, že jsme si nezasloužili vyhrát.

Opavu dlouhodobě zdobí úspěšná střelba trojek. V neděli a pondělí exceloval při trojkách ale USK Praha….

Soupeři se extrémně dařily trojky. V prvním jich dali šestnáct, ve druhém ještě o jednu více, navíc v ve velmi dobrém procentu. Je třeba si ale přiznat, že spoustu trojek bylo volných, kdy jsme špatně řešili situace jak v osobce, tak zóně. Ukázalo to, že před odjezdem k odvetám je před námi kupa práce.

První dva zápasy ukázaly, že je třeba eliminovat Westa s Mangasem, což je klíč k polovině úspěchu…

Je to pravda, oba jsou stěžejní. West utkání skvěle diriguje, Mangas je výborný v jedna na jedna. S ním máme obrovské problémy. Musíme si dát pozor ale i na ostatní mladé hráče, kteří hrají bez bázně a hany a berou si těžké střely. Vypadají, jako by hráli desáté play off. Vůbec není u nich vidět žádná nervozita, nedělají chyby jak v obraně, tak v útoku.

V prvním zápase byl na opavské straně hodně vidět Keenan Gumbs, ve druhém už tolik ne, proč?

Je pravda, že první zápas mu vyšel, to ale platilo o vícero hráčích. Ve druhém jsme se trápili. Krom Kuby Šiřiny a Mattyho Markussona všichni vyhořeli. Byli jsme sevření, nervózní, nebyli jsme na tom ani dobře fyzicky. Nechci se vymlouvat na to, že v kabině proběhla virózka a regenerace není ideální. Jsme starší tým než USK. Ale zase by měla být vidět naše zkušenost a ta tam nebyla, což mě mrzí.

Jak z toho ven? Jak naladit tým zpět do vítězné pohody?

Sáhli jsme si na dva zápasy, nyní si musíme uvědomit, jak to budeme hrát, jak se na to připravit. Máme spoustu otázek v útoku, ještě více v obraně. Dostali jsme devětadevadesát bodů doma, a to je nepřípustné. Pokud chceme uspět na Folimance, kde si USK ještě více věří, tak musíme něco změnit.

Musel jste hodně zvýšit hlas v přípravě na pražské odvety?

Zvýšený hlas nebyl, jen jsme si pojmenovali situaci, ve které jsme. Že si porážkou kopeme hrobeček, který je zatím mělký, ale může být i hlubší. Ani hráči, ani realizační tým nechce skončit soutěž v dubnu a nechceme být u toho, kdy sedmý tým vyřadí druhéhý. Jsme nyní v pozici, že musíme uspět na USK. Musíme se dát do kupy, máme tam nějaké zdravotní patálie. Dohrál Radim Klečka. Pořád máme pět lidí na to, aby hráli. Ostatní musí vzít taky zodpovědnost na sebe. Nemůžeme to nechat na jednom dvou hráčích. Je třeba, aby se zapojil celý tým. Alibismus se musí odhodit a každý musí své jméno hrdě zapojit do zápasu a pomoct v obraně a v útoku.

Pozitivem obou domácích zápasů byla divácká návštěva. Souhlasíte?

Úžasná atmosféra. Dvakrát po sobě přišlo patnáct set diváků. Po dvou letech, co se hrálo před prázdným hledištěm, si to hrozně užíváme, o to více nás mrzí, že jsme divákům nedali druhou výhru. Věřím, že se v letošní sezoně potkáme ještě vícekrát a zase si užijeme radost z vítězství a uděláme lidem radost jak v předvedené hře, tak ve výhrách. Lidi potřebují pozitiva.

Co vaše štístko herec Ivan Trojan? Pokaždé v letošní sezoně přinesl Opavě výhru…Bude vám fandit v Praze?

Bohužel práce mu to nedovolí. Možná se urve na chvilku v pátek, ale i když se to hraje v Praze, nemůže dorazit, ale přijde jeho rodina. Je dobré, že nás takto podporuje. Spolu se o basketu hodně bavíme. Jsem rád, že máme fanouška i v Praze.