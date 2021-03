Smutná zpráva zasáhla v úterý nejen opavský hokejbal. Do sportovního nebe navždy odešel po vážné nemoci bývalý hokejista a jedna z legend opavského hokejbalu Lukáš „Faky“ Pfeiler. Tvrdý a důrazný hráč s dobrým srdcem. Tak ho znali spoluhráči i soupeři.

Lukáš Pfeiler (druhý zleva) odešel do sportovního nebe | Foto: Archiv

Odchovanec hokejového Slezanu byl u zrodu hokejbalu v Opavě. Prošel si malými ligami, jak Na Rybníčku, tak v Kateřinkách. Dotáhl do až do extraligy, kde byl hrajícím trenérem v SHC Opava. V závěru kariéry hrával okresní přebor v Kylešovicích. Sehrál řadu vítězných bitev. Bohužel ten poslední, nejdůležitější zápas v životě prohrál. S těžkou nemocí bojoval do posledních sil, bohužel neúspěšně. Bylo mu pouhých čtyřiačtyřicet let.