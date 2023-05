/ROZHOVOR, VIDEO, FOTOGALERIE/ Basketbalová Opava velebí svého hrdinu. Druhou bitvu v Brně rozhodl trojkovou střelou dvě vteřiny před koncem Filip Zbránek. Dvaatřicetiletý rodák z Ostravy se přitom střelecky do té doby trápil. Ve druhém poločase dokonce neproměnil dvě šestky v řadě.

Vítězná střela Filipa Zbránka | Video: Ondřej Kovalčík

Zkušený basketbalista věří, že Opavští doma využijí dokonale domácího prostředí a budou slavit postup mezi nejlepší čtyřku. „Nakopli jsme. Konečně je opět v naši hře vidět týmovost, a tak to má být,“ podotkl Filip Zbránek.

Filipe, dlouho jste se nemohl trefit, nedal jste dvě šestky. Nakonec jste ale hrdinou zápasu. Trojka dvě vteřiny před koncem, to se hned tak nevidí…

V posledních zápasech jsem se trápil, ale myslím si, že touhle trojkou jsem zpátky. Potřeboval jsem se chytit. Jsem rád, že jsem pomohl k důležitému vítězství.

Jak byste popsal hektický závěr?

Měl jsem v podstatě dvě otevřené střely. Byl jsem víceméně volný jak při první, tak druhé. Velký kredit ale patří klukům, že balón doskočili a já se vůbec ke střele dostal. Polovina úspěchu patří jim.

Když půjdeme po stopách druhého zápasu, tak ve třetí čtvrtině jste v jednu chvíli odskočili na patnáct bodů a vypadalo to, že máte soupeře na lopatkách. Jenomže ve čtvrté už Brno vedlo. Bylo vidět, že vám docházejí síly, k tomu problémy s fauly…

Tohle je play off. Takhle se to hraje. Byly tam momenty, kdy jsme měli taktické pokyny, které úplně nevyšly. Třeba Viktor Půlpan, který není trojkař, nám dal dvě za sebou, to nás trochu hodilo do nervozity. Myslím si, že máme ale zkušený tým, který se s tímto dokáže vyrovnat, a to jsme také ukázali.

Kdybyste, Filipe, srovnal první a druhý zápas…Pondělní utkání už nebylo o takové energii…

Přece jenom šlo o druhý zápas ve dvou dnech a únava je znát jak na straně Brna, tak na naší straně. Tady si myslím, že vyhrávají malé momenty, dílčí části zápasu, kdo to psychicky zvládne lépe.

Žluté peklo v Opavě! Lístky na Brno jdou na dračku

V nadstavbě jste nevyhráli jediný venkovní zápas, nevyšlo vám ani utkání předkola na Slavii. Říkalo se, že Opava je dole. Jenomže přišlo Brno a opět vidíme na palubovce tu starou dobrou Opavu…

Jsem jenom rád, že to přišlo. My jsme si říkali s klukama, že nám to musí naskočit, ale pořád nic. Doufám, že nyní už jsme konečně zpátky a budeme předvádět ten náš basketbal, tu týmovost a tu vůli po vítězství, jakou jsme předváděli v minulých letech.

Filipe, čtvrtfinálová série se hraje na čtyři vítězné zápasy, dvě výhry máte už v kapse. Co je třeba nyní udělat pro to, abyste tuto misi dotáhli do zdárného konce?

Musíme hrát pořád náš basketbal. Hodně bude taky záležet na našich fanoušcích. Ti nás věřím dotlačí k těm dvěma výhrám, které nám chybí.

Zdroj: Ondřej Ludvík

Co říkáte na atmosféru v Brně…

Naši fanoušci jsou perfektní. Patří jim za to obrovský kredit, že si ve svém volnu, respektive po práci, přijedou do Brna zafandit. Klobouk dolů před nimi. Patří jim velký dík. Oni basket miluji a to je krásné.

Kdyby vám před Brnem někdo řekl, že si domů přivezete dvě vítězství…

V jedno jsem věřil. Teď musíme dobře zregenerovat a připravit se na další velké bitvy.