Jiří Hruška dokázal během nich udržet na uzdě jak své nervy, tak i klisnu pod sebou. Během páteční jízdy udělala devítiletá Reiki v první fázi chybu až na poslední překážce a v sobotní honební části na čas skončila opavská dvojice na čtvrtém místě a byla nejlepší z Česka. V neděli Reiki shodila během finále Dvou hvězd dvakrát břevno, což byl rovněž velký úspěch. „Jirku poslala do Prahy majitelka Reiki, která je na závody přihlásila. Během víkendu jsem za nimi přijel a zážitek to byl takový. že mi až běhal mráz po zádech. Parkur byl obtížný a překážky měly v hlavních závodech výšku, která se zdála být nepřekonatelná. Koně ji však překonávali někdy dokonce i s rezervou. Jirka je už zkušený jezdec a s Reiki si dokonale rozumí. Do Opavy jsme se vraceli spokojeni s výsledkem a šťastní, že jsme tam mohli být,“ netají se ohromujícím zážitkem. Vladimír Hruška, otec a současně trenér opavského jezdeckého borce.

Jiří Hruška jeho nadšení sdílí. „Závody jsem si vyloženě užíval. Reiki zažila takovou atmosféru sice poprvé v životě, ale zvládla to na výbornou. Dokonce ji nerozhodil ani silný hluk, vyvolaný fandícími diváky a hudbou z reproduktorů. Ze čtvrtého místa jsem měl ohromnou radost už proto, že konkurenci tvořili špičkoví jezdci na špičkových koních z celého světa. Moc rád bych si účast příští rok zase zopakoval,“ konstatuje skvělý opavský parkurový „rajťák“ Jiří Hruška. V této době jsou oba parťáci už zase doma a do jara budou jen s lehkými tréninky hlavně odpočívat. První ročník Prague Playoffs hostila O2 arena v roce 2018 a od té doby se koná v Praze s výjimkou "covidového roku" 2020 nepřetržitě. Od čtvrtku do neděle si do arény našlo cestu přes 31.000 nadšeně fandících diváků. To udělalo z letošního ročníku zatím ten nejnavštěvovanější a příští rok může být ještě štědřejší.