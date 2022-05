Jakube, v úterý máte před sebou pátý semifinálový zápas s Brnem. Jako ho vidíte?

(pousměje se). Vidím ho dobře. Chtěli jsme ideálně vyhrát dvakrát v Brně, což nám nevyšlo. Na druhou stranu na sebe narazil druhý a třetí tým dlouhodobé části. I proto nakonec musíme být za jedno vítězství rádi. V úterý hrajeme doma, sérii chceme ukončit a zajistit si postup do finále. Dobře víme, že to nebude jednoduché. Brno nám nedá nic zadarmo, ale já věřím v sílu domácího prostředí.

Proč vám nevyšel páteční zápas v Brně? Rozehraný jste ho špatně neměli…

Když se zpětně za utkáním ohlédnu, je škoda, že jsme ho nevyhráli. Začali jsme dobře, vedli jsme už o čtrnáct bodů a měli jsme si utkání pohlídat. Dařil se nám útočný doskok, přesto nám to nestačilo. Přestaly nám padat střely. V závěru už to byl z naší strany vabank, který nevyšel. Brno si utkání pohlídalo.

Opavský trenér Petr Czudek chce plnou halu a konec série

V sobotu už jste domácím čichnout k druhé výhře nedovolili…

Podali jsme soustředěný výkon. I když Brno mělo dobré náznaky, nedovolili jsme jim utkání si vzít. Od začátku až do konce jsme byli lepším týmem.

Vám osobně se dařilo. Dá se říci, že to byl váš nejlepší zápas v play off…

Asi ano. Po zranění jsem se dostal zpátky do zápasového rytmu. Cítil jsem se dobře. Věřím, že mé výkony budou mít stoupající tendenci. Důležité je, že hrajeme týmově. Máme v zápase více dvouciferných střelců, to je naše velká síla.

Marodil jste s odraženou patou, už je to lepší?

První dva zápasy po mém návratu to nebylo ono. Nyní už mě pata nebolí. Samotného mě příjemně překvapilo, jak se pata rychle zahojila.

Co bude podle vás rozhodovat v úterý?

Klíčem k úspěchu bude dobrá obrana a také to, s jakou energií do utkání nastoupíme a jak si nastavíme hlavy. Věřím, že uděláme divácký rekord a fanoušci nás vybičují k co nejlepšímu výkonu a to se pak odrazí i do výsledku.

Ukazuje se, že basketbal v play off táhne. Jak v Praze, tak v Brně byly plné haly…

Brno je sportovní město. Lidi přišli, dorazila i spousta fanoušků z Opavy, kteří nám vytvořili téměř domácí prostředí, a to se pak úplně jinak hraje. Celý zápas byli naši fandové pořádně slyšet.

Jak vy osobně budete ladit formu na úterý?

Je to všechno o dobré regeneraci. V pondělí večer jsem taky vyrazil za kulturou. Formu jsem tak ladil na koncertu Jarka Nohavici.