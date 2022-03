Slezané nakonec velkou bitvu nezvládli, favoritovi podlehli 88:102. Už ve středu čeká na opavský výběr další domácí duel, a to s Brnem. „Hrajeme opět doma. Bude to přímý souboj o druhé místo, který chceme vyhrát,“ podotkl Jakub Šiřina.

Jakube, Opava bavila v neděli basketbalem, souhlasíte?

Bylo to pro diváky pohledné utkání, bohužel se smutným koncem pro nás. Ale opět jsme ukázali, že s Nymburkem se hrát dá. Měli jsme vlny nahoru dolů, kdy jsme dokázali Nymburku odskočit na dvouciferný rozdíl třinácti čtrnácti bodů. Věděli jsme ale, že to neudržíme. Nymburk má přece jen zkušený tým. Podařilo se mu vždy náš trhák odrazit, dokázal se pokaždé vrátit. Je škoda, že jsme to trochu déle nepohlídali a pak už to byla přetahovaná koš za koš. My jsme tam v závěru udělali špatné rozhodnutí v útoku a to nás stálo zápas.

Podívejte se: Opavská devatenáctka sahala po bodu, Čoudek byl proti

Myslíte si, že vám mohly dojít i síly? Přece jenom hned několik hráčů bojovalo s marodkou…

Je pravda, že Kuba Slavík hraje s nějakou limitací, Radim Klečka chyběl. Oba jsou pro nás velmi důležití hráči. Radim ani nenastoupil. Rosťa Dragoun se během chvilky vyfauloval. Je to těžké, ale na druhou stranu Nymburk to taky točil v málo lidech. Na to se vymlouvat nemůžeme. Nás zápas stála špatná rozhodnutí v útoku.

Vám osobně utkání vyšlo. Zapsal jste si devětadvacet bodů, přitom nad vaším startem visel otazník…

V Ústí jsem dostal koňara přímo do nervu u kyčle. V den zápasu se s tím nedalo hrát. Bál jsem se, že se na druhý den vůbec nepostavím. To se naštěstí nestalo a bolest byla taková, že jsem s ní mohl hrát. Naopak je to lepší a lepší. Nic mě nelimitovalo.

Co říkáte na atmosféru v hale?

Fanoušci byli fantastičtí. Přál bych si, abychom před takovými diváky hráli pořád. Hrálo se nám opravdu dobře. Snažíme se doma předvádět atraktivní basketbal, hrajeme na špici, moc bych si přál, aby chodili fanoušci v takovém počtu pořád. Bylo by fajn, kdyby lidi chodili pořád a bavili se basketbalem. Sám jsem si to hodně užil. Jen mě mrzí, že jsme nedoručili výhru.

Ve čtvrtek jste hráli v Ústí nad Labem, tam vám to vůbec nevyšlo, proč?

Ukázalo se opět to, že nám neprospěla dlouhá pauza. Chvíli nám trvá, než se dostaneme zpátky do rytmu. Kdybych věděl, čím to je, tak zkusíme něco změnit. Svou roli sehrála i dlouhá cesta. Na druhou stranu Ústí trefilo, na co sáhlo, kdežto nám tam nepadlo nic.

Ve středu hrajete opět doma, a to s Brnem, znovu s kvalitním soupeřem. Jak tento duel vidíte?

Snažíme se odrážet útok Brna na naší druhou pozici. Máme s nimi vzájemné zápasy lepší. Doma musíme vyhrát. Věřím, že se už zapojí i Radim Klečka a rotace bude větší, že vyhrajeme a dobře se naladíme na FINAL 4.