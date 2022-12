„Zápas se mi hodnotí hodně těžce. Slavia na nás vletěla. Hrála tvrdě, jak v obraně, tak útoku. Nezachytili jsme začátek a naše hra se začala hroutit jako domeček z karet,“ začal utkání rozebírat opavský trenér Petr Czudek. Nováček se dostal do laufu a jasně na palubovce kraloval. „Hráli jsme hrozně. Soupeř byl jasně lepší a konečný výsledek odpovídá dění na palubovce,“ přiznal šéf opavské lavičky. „Chytli jsme obrovskou facku. Je to k zamyšlení, co děláme špatně. Takhle hrát nemůžeme, protože tento výkon není hoden první osmičky,“ nešetřil Petr Czudek kritikou.