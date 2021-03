V opavské chyběl Jan Švandrík, kterého trápí menší zranění ve spodní části těla, nicméně v základní pětce nechyběla nová posila – Petr Bohačík. K vidění byl vyrovnaný zápas. Opava šla v prvním poločase do dvouciferného vedení, ale to neudržela. Navíc měla problémy s fauly. Například zmiňovaný Bohačík jich měl na kontě patnáct minut před koncem čtyři.

Zápas se lámal ve čtvrté čtvrtině. Zodpovědnost na sebe vzala dvojice Páleník – Slavík. Prvně jmenovaný přesně střílel. Slavík pro změnu dobře doskakoval. Výsledkem bylo důležité vítězství. „Vítězství má pro nás velkou cenu. Na Folimance se často nevyhrává,“ usmíval se jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. Cesta za výhrou se nerodila vůbec lehce. „Měli jsme problémy s fauly, ale dokázali jsme to zvládnout. Ve čtvrté čtvrtině jsme dali do hry více energie než domácí. Kluci to výborně odpracovali,“ chválil mladý kouč.

Výborný zápas odehrála nová akvizice, zkušený pivot Petr Bohačík. „Boči skvěle do týmu zapadl. Odehrál výborný zápas, je vidět, že se jedná o chytrého hráče. Byli jsme díky němu silní pod košem. Přinutili jsme domácí, aby se vydali na maximum. V minulosti nám na Folimance nám v závěru docházely síly, teď tomu bylo naopak,“ uzavřel Kryštof Vlček.

USK Praha - BK Opava 60:75 (18:21, 33:38, 52:53)

Body: Mareš 13, Sehnal 12, Štěrba 10, Proleta, Švec po 6, Vyroubal 5, Macháč 4, Dáňa 3, Bátovský 1 – Gniadek 16, Bohačík 14, Páleník 13, Slavík 9, Šiřina 7, Jurečka, Zbránek po 6, Bukovjan, Kvapil po 2. Rozhodčí: Matějek, Pokorný, Jedlička. TH: 32/20:12/9. Trojky: 4:10. Doskoky: 35:42. Fauly: 24:27