/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Třaskavá čtvrtfinálová bitva mezi Opavou a Brnem napíše ve středu šesté pokračování. Opavští basketbalisté mohou poslat Jihomoravany na dovolenou, a to v případě vítězství. Opět se čeká plná hala a kouzlo pověstného žlutého pekla. Jisté je, že Slezanům bude chybět zraněný pivot Miroslav Kvapil.

Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Budeme hrát i za Míru. Kluci dřou, dělají pro úspěch maximum,“ řekl opavský trenér Petr Czudek po úterním tréninku. Jeho tým tak pokračuje v záchraně nepovedené sezony. „V play off vracíme do hry svoji tvář a fanoušky. Ti jsou nejlepší v republice,“ podotkl zkušený stratég.

Středeční bitva začíná v 18 hodin.

Čtvrtfinálová bitva mezi Opavou a Brnem napíše ve středu svůj šestý díl. Dá se říci, že Opava ji musí zlomit ve svůj prospěch. Jet do Brna za stavu 3:3 by bylo smrtící…

Každý zápas v play off je rozhodující. Nejde hrát na to, že nějaký vypustíte a připravíte se na další. Každé utkání se musí hrát na doraz, v tom zápase je důležitá každá čtvrtina, každá minuta. Kdo to má v hlavě tak nastaveno, může být úspěšný. Je vidět i v ostatních sportech, že můžete být králem základní části a nic to neznamená. To platí i o jednotlivcích. Play off se hraje úplně jinak, dá se říct až za hranici možností. Kdo ze sebe vytlačí nejvíce a kdo prokáže největší týmovost, ten postoupí.

Co bude podle vás rozhodovat ve středu? Přece jenom už půjde o desátý vzájemný zápas sezony. O nějakém překvapení nemůže být řeč…

Ten zápas může nabídnout všechno. V play off jsme hráli s Brnem doma dvakrát. V prvním utkání jsme nezvládli začátek, zápas nám ujel, pak jsme ho těžko honili. Je třeba se podívat na zápasy zpětně, co fungovalo, co nefungovalo. Na to se bude dívat i soupeř. Nevím, zda jsme schopni se ještě nějak vzájemně překvapit. Rozhodovat budou drobnosti, jako třeba odražené míče atd.

V prvním domácím utkání jste nechytli začátek, od toho se všechno odvíjelo. V pondělí v Brně jste začali dobře. Domácí působili nervózním dojmem. Přišla ale druhá čtvrtina a v ní vás domácí přejeli a díky tomu si vytvořili rozhodující náskok…

Je pravda, že Brno bylo v jedné fázi nervózní, trošičku nevěděli, co v útoku. Nám se ale nepodařilo odskočit na výraznější náskok, který by museli dotahovat. Ve druhé čtvrtině ale přišel náš kolaps, přejeli nás. My jsme se snažili pak skóre dotáhnout, ale na více než čtyři pět bodů se nám to nepodařilo. Soupeř zaslouženě vyhrál.

Cesta k úspěchu vede přes zastavení cizinecké letky Brna…Dají se zastavit?

Dají, ale musí se využit kolektiv. Nedají se zastavit jednotlivci. Jak Pointer, Chatman, tak Culpepper jsou nadstandardními hráči.

Jak to vypadá s Miroslavem Kvapilem, který pátý zápas v Brně nedohrál?

Když do série zasáhne zranění nebo nemoc, tak je to vždycky problém. Mirek se nešťastně srazil s protihráčem a bohužel to odnesl třemi zlomeninami v obličeji a lehkým otřesem mozku. Pro něj určitě tato sezona skončila. Už je doma z nemocnice, bude nám držet palce a my budeme hrát i za něj.

Samostatnou kapitolou jsou opavští diváci. Do Brna vyrazily z Opavy dva autobusy, řada fandů jela po vlastní ose…

Doma umíme vytvořit žluté peklo, ale byl jsem v šoku, co dokázali naši fanoušci v Brně. Zápas udělali naši fanoušci, kteří strhli i chladné brněnské publikum, které není až tak zvyklé fandit. To, co předvedli naši fanoušci, je až neuvěřitelné a jsem na ně hrdý.