Slezané míří hodně vysoko. „Chceme do Ligy mistrů, cílem je proto finále,“ říká otevřeně zkušený kouč v rozhovoru pro Deník. První dva zápasy jsou na programu v Opavě v úterý od 20 a ve středu od 18 hodin. Třetí duel v Hradci Králové se odehraje v sobotu.

V úterý vstupuje Opava do play-off. Podle papírových předpokladů jste velkým favoritem čtvrtfinálové série s Královskými Sokoly. Ale…

Je tam to ale.. Play-off je úplně jiná soutěž než základní část nebo nadstavba. Poslední tři zápasy, které jsme zvládli, jsme si vyhlásili jako play-offové. Měli bychom pokračovat v energii a výkonech, které jsme podávali v posledních utkáních. Narážíme na Hradec Králové, který je geograficky příjemným soupeřem, protože nám také hrozilo Ústí nad Labem. A je rozdíl, když někam cestujete tři nebo až sedm hodin. Ale pozor, je to tým, který skončil na třetím místě v Českém poháru. Jedná se o velmi zkušeného soupeře, který má v základní rotaci šestici zkušených hráčů. A pokud něco podceníme, mohou být hodně nepříjemní a mohou pěkně zamíchat kartami. Náš cíl je co nejrychleji tuto sérii zvládnout, samozřejmě vítězně. Ale víme, že soupeř je v pohodě, nemá co ztratit a bude hrát velmi uvolněně.

Silnou zbraní Hradce je dvojice Peďa Stamenkovič – Nemanja Barač. Oba už toho mají hodně za sebou a svůj tým táhnou.

Hradec má celkově zkušené mužstvo. Tyhle dva hráče výborně doplňuje pod košem slovenská dvojice Lošonský – Sedmák, kteří hrají také spolu už dlouho. V poslední době disponuje výbornou formou Filip Halada, jenž dává do hry hodně energie a má výborné procento za tři body. Tyhle doplňuje Peterka, který chodí z lavičky. Jedná se o velmi chytrého hráče, který dobře čte hru jak v obraně, tak v útoku. Myslím si, že určitě nás budou chtít nachytat v základní rotaci, pokud jim to umožníme.

Vzhledem k tomu, že Hradec má tým ze starších hráčů, vaší zbraní může být i dobrá fyzická kondice.

V posledním utkání jsme ukázali, že jsme schopni vyrotovat deset hráčů za první půlku a hrát s velkou intenzitou. V tomhle bychom chtěli pokračovat. Máme i formu, kterou chceme potvrdit a nenarušit si sebe᠆vědomí do dalších bojů, pokud se nám podaří postou᠆pit.

Co pro vás osobně znamená play-off?

Je to jiná soutěž. Člověk sleduje potenciální soupeře, je podrážděnější, je v napětí. Je to část soutěže, na kterou se těšíme. Jsme z toho zdravě nervózní a chceme uspět.

Jak dobře zapadli do týmu oba nováčci, a to Petr Bohačík s Radovanem Kouřilem?

Oba dobře zapadli jak do kabiny, tak na palubovku. Petr Bohačík je zkušený borec, který ví, co my po něm chceme, a co nám může odevzdat. Radovan Kouřil se vrátil do starých vod, oprášil pár signálů, přidal něco nového. Jsem rád, že jsme o ně silnější.

Příchod Petra Bohačíka uvolnil ruce Martinu Gniadkovi. Už to nebude pod košem jenom o něm?

Ukazuje se, že tým potřebuje tuto dynamickou pětku, která čistí prostor pod košem, dobře cloní, doskakuje, roluje. Do budoucna bychom takovéhoto hráče měli hledat. Martin má tak volnější ruce, může tvořit hru, vystřelit si z venku. Nebo se slabším z dvojice pivotů jít pod koš. Tady je vidět, že náš tým bude potřebovat do budoucna na této pozici posilu.

Jak moc vám bude chybět pověstné žluté peklo?

Na play-off se všichni vždycky těšíme a nejen proto, že si zahrajeme basket, ve kterém se nedá už vrátit chyba, ale taky kvůli divákům, kteří vždy naplnili halu a vytvořili skvělou kulisu. Byli našim šestým, někdy i sedmým hráčem. Chceme uhrát nejlepší výsledek i bez diváků. Doufejme, že příští rok se uvidíme všichni v hale a my fanoušky budeme bavit dobrým basketbalem.

Když se ohlédnete za dosavadním průběhem sezony, tak ten dopadl nad očekávání.

Samozřejmě, že ano. Ambice na první čtyřku mělo snad sedm, osm týmů. Doba je taková, že nemůžeme říkat, zda to děláme dobře, nebo špatně. Covid do toho hodněkrát házel vidle. Spoustakrát se začínalo, končilo. Týmy, které se nově skládaly, neměly čas na přípravu, aby jim hra sedla do ideálu. Když už se do toho začaly dostávat, přišel covidový zásah. Tím, že my jsme dlouho spolu, tak jsme tuto turbulentní sezonu zvládli nejlépe. Je to tím, že naše parta je dobrá a vždy se dokázala znovu nastartovat.