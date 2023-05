/ROZHOVOR/Semifinálová bitva číslo šest je tady. Nymburk utekl ve čtvrtek hrobníkovi z lopaty. Na tahu jsou nyní Slezané, případné vítězství je katapultuje do vysněného finále, porážka naopak jejich akcie výrazně sníží. Opavský kouč Petr Czudek věří, že jeho týmu pomohou skvělí fanoušci. Očekává se žluté peklo ve vyprodané hale. Sobotní duel začíná v 18 hodin.

Petr Czudek byl ve středu hodně spokojený | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Petře, pátý zápas Opavě na nymburské palubovce nevyšel. Můžete se k němu ještě vrátit?

První věcí je, s jakou energií a koncentrací soupeř do pátého zápasu vkročil. Bylo od začátku vidět, že nám nedají ani centimetr palubovky zadarmo. Pořád si musíme uvědomit, že se jedná o sérii prvního se sedmým. Hrajeme proti Nymburku, který tady tyto těžké zápasy umí hrát. Hrál Ligu mistrů, nemohli jsme čekat, že to bude tak pohodový zápas, jak se mohl zdát ten čtvrtý tady u nás doma. V předchozích zápasech nás zdobila úspěšnost trestných hodů a doskok. Bohužel nyní nás soupeř přeskákal a u nás se nenašel nikdo, kdo by zvedl prapor, nebo kdo by snesl tvrdší měřítko. Když to shrnu, byl to pro nás zápas blbec.

V sobotu hrajete na domácí palubovce, co se dá od tohoto utkání očekávat?

Hrajeme doma, je to pro nás zápas postupu. Věřím, že přijde hodně diváků a dotlačí nás do vysněného finále. Pořád hrajeme ale s Nymburkem. Abychom vyhráli, potřebujeme podat nadstandardní výkon od všech hráčů na palubovce. Pokud se tak stane, máme velkou šanci. Pokud ne, může dojít i k sedmému zápasu.

Můžete se vzájemně s Nymburkem ještě něčím překvapit?

Nějakými maličkostmi ano. Láďa Sokolovský v pátém utkání nedal do základu Ondru Sehnala, šel do zápasu z druhé vlny a to mu sedlo. Byl jednoznačně nejlepším hráčem na hřišti z obou týmů. Takovými věcmi se dá utkání nějak ovlivnit. Ale s tím, že by někdo přišel s novou útočnou akcí nebo obranným systém, to si myslím, že ne.

Opět se čeká plná hala, mohou sehrát diváci velkou roli?

Myslím si, že ano. Za to, v jaké pozici se nacházíme, vděčíme našim fanouškům. Začali nás výrazně podporovat v předkole a podporují nás celou dobu. Vhání nám energii do žil.

Jak je tým na tom zdravotně?

Je play-off, nerad se o tom bavím. Kluci jsou pobouchaní, to je ale normální. Máme za sebou čtrnáct zápasů, které se hrály na krev, je to hodně o kontaktu. Zdravotních drbků je spousta. Věřím, že zápasový adrenalin tohle překoná a budeme všichni schopni podat nejlepší výkon.