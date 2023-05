/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ O první překvapení letošní sezony se opavští basketbalisté postarali. V semifinále může přijít další. Výběr trenéra Petra Czudka narazí na Nymburk. Středočeši jsou velkými favority celé série. Oproti předešlým ročníkům jsou ale zranitelnější, což ukázali ve čtvrtfinále, když dvakrát na domácí palubovce padli s pražským USK. Opavský kouč věří v sílu svého týmu.

Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Před sezonou jsme si řekli, že chceme finále. Tento cíl stále platí,“ řekl před bitvou o finále šéf opavské lavičky. „Postoupí ten hladovější,“ dodal jedním dechem. Série hraná na čtyři vítězné duely startuje ve středu u břehu řeky Labe. Druhý zápas je na programu o den později na stejném místě. Odvety se odehrají v neděli a pondělí na palubovce Slezanů.

Petře, Opava úspěšně zachraňuje sezonu. Postoupili jste přes favorizované Brno, navíc jste ve všech třech duelech téměř vyprodali halu…

Naše výkony během sezony nebyly nejlepší. Skončili jsme na sedmém místě, hráli předkolo. Naši fanoušci asi měli strach, že nás vidí v letošní sezoně naposled, tak halu zaplnili už na čtvrtfinále, což v minulých letech nebývalo. Jejich podpora byla obrovská, za to jsem rád. Těší mě, že i v dobách, kdy se nám nedařilo, byli našim šestým hráčem a v play-off to jenom potvrdili.

Brno bylo velkým favoritem, třeba sázkové kanceláře vám vůbec nevěřily. Klíčem k úspěchu byly úvodní dva vítězné zápasy na brněnské palubovce. Soupeř byl poté hodně nervózní…

Šlo o sérii druhého se sedmým, začínáš dvakrát u soupeře a měl bys do série dobře vstoupit. Do Brna jsme si jeli pro jedno vítězství, vybojovali jsme nakonec obě. To nalomí lecjakého soupeře. Tohle rozhodlo. Svou roli sehrál i fakt, že soupeř začal hledat chyby všude možně a nesoustředil se jenom na basket. Ukázal ale svoji kvalitu. Individuálně byl jeho tým daleko lepší, než ten náš. Na kdyby se ale nehraje, nicméně si myslím, že v semifinále by se ještě více sehrál a byl by velkým adeptem na titul.

Šesté utkání doma vám vyšlo skvěle. Přitom se čekalo, že Brno po domácí výhře bude hodně nepříjemné…

Třetí a šestý zápas si byly podobné. Ve třetím jsme byli trošku zatažení, nebyli jsme schopni nic trefit. Soupeř hrál uvolněně, dával všechno. Trefoval se s klaksonem, hodně košů dal s koncem útoku. Měl vysokou úspěšnost trojek a přejel nás o třicet. Šesté utkání bylo podobné, avšak v opačném gardu. My jsme hráli od začátku dobře. Kluci plnili dokonale taktické pokyny a hra soupeře se s přibývajícím časem rozpadala na atomy. Brno nám nebylo schopno čelit, hráli jsme ve velké euforii a hala nás hnala. Kdyby mi někdo řekl, že šesté utkání vyhrajeme o třicet, bez koncovky, bez velkých nervů, tak bych mu nevěřil.

Dá se už nyní letošní sezona hodnotit jako povedená? Barometrem úspěchu mohou být vysoké divácké návštěvy…

Jsou tady dva pohledy. Brno vedlo dlouhodobou část, nakonec skončilo o skóre druhé. Dostalo se do finále Českého poháru a nyní řeší absolutní selhání, jsou zklamaní. Věřím, že vše má svůj vývoj. Tým, který v Opavě máme, by měl časem ukázat, že je opravdu kvalitní. Ano, letošní sezonu honíme na konci, diváci jsou však fantastičtí. Konečná analýza ale bude delší, než po úspěšné sezoně.

Nyní vás čeká Nymburk. velký favorit. Jak ho vnímáte? Je to asi jiný Nymburk, než na který jsme bývali zvyklí?

Není to tak dominantní Nymburk, jak býval v minulosti. Pořád má ale velkou kvalitu. DNA vítěze tam je. Je to stejné, jako když se bavíte o hokejovém Třinci, který měl základní část, jakou měl a hrál ji, jak hrál. Pořád měl dost zkušené hráče na to, aby vrchol sezony zvládl. Samozřejmě, že Nymburk jsme sledovali. Bylo tam vidět, že pokud nejsou koncentrovaní, jsou zranitelní. USK u nich dvakrát vyhrál, což je pro mě velké překvapení. My se musíme ale hlavně starat o sebe. Máme už v nohách devět zápasů. Únava, a to jak fyzická, tak psychická, tady je. Je třeba se otřepat a namotivovat se. Myslím si, že ten, kdo bude více hladovější, tak postoupí. Musíme v sobě všichni vyvolat to, že sezona ještě nekončí. Před ní jsme si za cíl stanovili finále, a to by pořád mělo zůstat.

Bude k vidění také souboj trenérský, tedy vás a Ladislava Sokolovského. Oba se dobře znáte, dá se říci, že jako své boty…

S Láďou jsme kamarádi, a to ať už jsme hráli nebo koučovali proti sobě. Respektujeme se. Určitě nebude dělat nějaké kulišárny v rámci protestů, což se dělo ze strany Brna během čtvrtfinálové série. Kdo tým lépe namotivuje a připraví, tak postoupí do finále.

Co byste řekl k úvodním dvěma utkáním série, která vás čekají v Nymburku?

Nymburk má čtrnáct hráčů, uvidíme, které nasadí do rotace, čím se budou chtít prezentovat. Máme nějakou strategii, ta se bude samozřejmě měnit podle toho, jak se bude série vyvíjet.

Jak v současné době vypadá váš tým? Je z něj cítit ta hladovost, o které jste mluvil na začátku?

Je tam hlavně cítit uspokojení, že se nám podařilo jako sedmý tým vyřadit druhý. Sezona nekončí, prodlužuje se. Můžeme hrát až do konce května. Nyní je potřeba uspokojení vytlačit a musí přijít hladovost. Na tom pracujeme od pondělí. Věřím, že ve středu a ve čtvrtek to půjde vidět.