„Na recepci hotelu se anglicky nemluvilo, ruština mi rychle naskočila,“ pousmál se trenér Opavy. Tým letěl na Ural z Vídně přes Moskvu. Hned po návratu začal přípravu na sobotní duel v Kolíně a následný nedělní výjezd do Holandska.

Máte za sebou první utkání ve FIBA Euro Cupu. Domácí Perm splnil roli favorita a vyhrál. Jaké máte z výjezdu na Ural pocity?

Jsem rád, že jsme se vrátili do basketbalové Evropy. Perm nám ukázal úplně jinou kvalitu, agresivitu, jak v obraně, tak útoku. Proto ale evropskou soutěž hrajeme, tak abychom se posunovali dál, jak individuálně, tak týmově. V hale, kde jsme hráli, se hrají i zápasy národního týmu, takže celkový balíček okolo zápasu byl na vynikající úrovni. Když to mám zhodnotit, tak spokojen jsem byl s prvním poločasem, škoda jen trojky o desku v jeho samotném závěru. Prohrávat o šest bodů, by nebylo až tak úplně špatným výsledkem. Ve druhém poločase pokračoval soupeř ve skvělé trojkové střelbě, i když se nejednalo o úplně otevřené střely, tak Perm hrál v pohodě, nasypal nám šestnáct trojek a ve skvělém procentu, a proto konečný výsledek je takový jaký je.

Prozraďte! Jak jste se vlastně vypořádali s náročnou cestou?

Všechno klaplo, jak mělo. Navazující spoje, i autobus, který na nás čekal. Problémem byl tříhodinový posun. Přijeli jsme, už byly ranní hodiny. Moc jsme tak toho nenaspali. To samé po zápase. Spánkový deficit je na klucích znát. Jde o to, jak se nám to nejrychleji podaří vytlačit z hlavy a jak se rychle nastartujeme, abychom zvládli těžké sobotní utkání v Kolíně.

Řekněte. Máte šanci proti Permu uspět v domácí odvetě?

Jdeme do každého utkání s tím, že ho chceme vyhrát. S kluky jsme se i bavili, že prvotní jsou zkušenosti, ale pokud bude možnost, tak chceme postoupit. Perm je favorit, komu se ho podaří porazit doma, tak bude mít vítězství navíc. Pro nás je trochu překvapením, že Benfica si neudržela domácí hřiště a zamíchala karty. Uvidíme, co my předvedeme v úterý v Holandsku.

Jak to bylo s covidovými opatřeními v Rusku? Museli jste být v bublině?

Podle toho, co jsme viděli v letadle, i celkově v Permu, tak Rusové to moc neřeší. Jak Rusové říkají, nás mnogo, takže jsou asi v klidu. Žádná panika, bublina, nebo, že by nás nějak drtili, to ne. Kdo měl roušku, tak ji měl, kdo ne, tak se nic nedělo. Byl to zcela odlišný přístup než v Sofii.

V sobotu vás čeká v neoblíbený Kolín, jak může na tento duel mít vliv váš ruský výjezd?

Doufám, že se s tím porveme a že uspějeme a nebudeme se na nic vymlouvat. Jsme natolik zkušený tým, že bychom se s tím měli vyrovnat a zvládnout. Loni nás sice v play-off doma přejeli, ale věřím, že nyní na ně najdeme klíč. Věříme si. Chceme uspět.

Už v nedělí odjíždíte k dalšímu zápasu FIBA Euro Cupu do Holandska. Jak osobně právě ten vidíte?

V neděli v osm ráno máme trénink, v deset večer vyrážíme přes noc do Holandska. Bude to o tom, jak si nastavíme hlavy. Máme čtrnáct hráčů, musíme to správně protočit. Věřím, že najdeme správné sestavy, jak na Kolín, tak Den Bosch a že budeme úspěšní.