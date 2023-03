„Nechceme do předkola. Oba zápasy musíme zvládnout. Věřím, že se nám podaří nastartovat vítězná série,“ přeje si opavský kouč Petr Czudek. První tým mu velkou radost zatím nedělá. „Tak už to ve sportu chodí. Těší mě ale výkony a výsledky naší sedmnáctky a devatenáctky. Tyto týmy jsou nováčky v extralize a vedou si velmi dobře,“ přiznal sportovní ředitel a trenér v jedné osobě. Více už v následujícím rozhovoru.

Petře, Opava vstoupila do druhé části nadstavby. V ní budete hrát o to, abyste se vyhnuli předkolu play off…

Dalo by se říci, že už nám začalo play off. Hlavně pak tento týden, kdy hrajeme doma derby s Ostravou a v pátek v Kolíně. Jsou to soupeři, s kterými aktuálně bojujeme o vyhnutí se předkolu play off. Následují další zápasy. Je vidět, že letošní ročník je abnormálně vyrovnaný. Osmý může klidně porazit prvního. Není to tady jak v minulosti za vlády Nymburku. Když jste s ním prohráli, tak se nic nedělo. Teď, když se podíváte na ostatní výsledky, tak to považujete za velkou ztrátu. Je to obrovský rozdíl oproti loňsku. My se musíme soustředit hlavně sami na sebe, využít trošku sebevědomí jednotlivců, ať ukážeme basket, který umíme. Naše síla je v tom, že máme dvanáct hráčů, kteří jsou schopni hrát. Zatím ale nejsme schopni toho na palubovce tolik využít.

Opavské výsledky letos připomínají houpačku. Nedaří se vám udělat vítěznou šňůru, čím to je?

Dobře víme, že letošní sezona není zatím dobrá. Ještě jsme se na vítěznou vlnu nedostali. Když podáme dobrý výkon a máme dobrý výsledek s kvalitním týmem, tak jsou to zatím jenom výkřiky. Pevně věřím, že druhá část nadstavby bude v tom jiná a nám se podaří chytnout vítěznou vlnu a půjdeme do play off sebevědomě, protože v něm jsme schopni sezonu zachránit. Když jsem o víkendu sledoval FINAL 4 poháru, tak mi bylo smutno, že tam Opava chybí.

Co říkáte na vítěze Českého poháru? Je prvenství Děčína pro vás překvapením?

Lehce jsem favorizoval Brno. Je ale vidět, že se ještě neumí s tíhou okamžiku porvat. Děčín si za tím daleko více šel a zaslouženě vyhrál. O víkendu byl ze všech čtyř týmů jasně nejlepší.

U opavského týmu je to hlavně o zdraví. Jak na tom je aktuálně po této stránce?

Musím zaklepat na dřevo, zatím dobře. Zdravotní problémy nás nelimitují. Spíše jde o to, abychom všichni nasedli na jednu loď a jeli jedním směrem. A jediné, co by nás mělo zajímat, je týmový úspěch. Pokud se nám to podaří, má náš tým na to, aby ještě pořádně zamíchal kartami.

Ve středu vás čeká derby s Ostravou. Zatím to máte 0:3, což už dlouho nepamatujeme…

Ostrava má letos super sezonu. Složila výborný tým. Po dlouhé době nejsme favorité a bojujeme s nimi o lepší postavení v tabulce. Věřím, že je ve středu porazíme a že nás to nakopne k nějaké trošku delší vítězné šňůře.

Co bude ve středu podle vás rozhodovat?

U nás je to o hlavách, o sebevědomí, jak do zápasu vstoupíme. Ostrava hraje velmi chytře. Má výborné basketbalisty. Věřím, že když do utkání vložíme tu správnou energii a diváci nás potlačí, tak na konci budeme slavit vítězství.

Necháme nyní být první tým. Jak vy jako sportovní ředitel vnímáte premiérové zápasy extraligové sezony sedmnáctky a devatenáctky?

Vnímám to velmi dobře. Oba výběry se dostaly do předkola play off. Hrají proti nejlepším hráčům svých věkových kategorií. Je to pro nás velké vyznamenaní. Dali jsme si za cíl vychovávat mladé kluky a to se nám daří. Máme velkou základnu. Jsem za to rád, protože když je kvalitní podhoubí, tak silný je samotný klub. Oba týmy, byť jsou nováčky, se v extraligách neztratily. Jen tak dál. Přesně to je cesta, jak vychovat hráče pro první tým.

Dokonce máte i reprezentanta…

David Motyčka byl už v reprezentační šestnáctce, nyní je v širší osmnáctce. Je to jeden z našich klenotů, které chceme obrousit a pracovat s ním dál. Možná ho brzy uvidíme i na lavičce áčka.

Někteří kluci z devatenáctky měli možnost přičichnout k dospělému basketbalu. Sbírali minuty v prvoligovém béčku…

První liga není pro nás o výsledcích. Samozřejmě nechceme hrát o záchranu. Hrát v prostřední skupině je pro nás super. Je to dobrá práce Kryštofa Vlčka, který nejenže dal výborně do kupy b tým, ale hodně využíval i kluky prvoročáky z devatenáctky. To mi dělá radost, je tam kontinuita, sedmnáct, devatenáct, béčko. Někteří kluci se mohou objevit i na trénincích áčka.