Jakube, v posledních zápase se Opavě výsledkově nevedlo, proti Kolínu jste konečně zabrali, takže asi velká úleva… Je to tak. V posledních zápasech se nám nedařilo. Proti silnému Kolínu jsme potřebovali vyhrát, a to se nám podařilo. Jsme za to rádi. Start do zápasu jsme ale měli vlažný, takový nic moc. A to si rozhodně nesmíme dovolit. Pozitivní byl druhý poločas, který nám vyšel, dá se říci po všech stránkách. Naším cílem bylo taky ubránit Adama Číže, ten nakonec nastřílel šestadvacet bodů, takže tento úkol se nám splnit nepodařilo. Naštěstí z ostatních hráčů Kolína nikdo extra moc neodskočil.

Během první čtvrtiny jste nabrali až jedenáctibodové manko, vypadalo to, že Opavě chybí energie…

Vypadalo to tak. Bylo to z naší strany docela ospalé. Nakonec jsme ale dokázali nakopnout, což se nakonec promítlo i do celkového výsledku. Dostali jsme se do tempa, a to bylo důležité.

Opava zabrala, výhru nad Kolínem řídil reprezentant Mokráň.

Při pohledu na individuální statistiky, tak vám osobně vyšel zápas skvěle…

Individuální výkony jsou fajn, důležité jsou ale čárky u týmových výher.

Opava prožívá letos zvláštní sezonu. Není schopna podávat vyrovnané výkony…

Nejsme schopni v tomto směru navázat na předešlé sezony. Vyrovnala se liga, ale to není omluva. Další faktorem je naše marodka. Když jsme kompletní, hrajeme daleko lépe, můžeme hrát ve větší rotaci.

Nicméně vám osobně letošní sezona vychází na jedničku. Premiérově jste dostal pozvánku do reprezentace…

Jsem za to rád. Je to pro mě hodně motivační a zároveň ocenění za výkony, které se mi podařily. Ale není to tak, že reprezentant a hlava v oblacích. Beru to s pokorou a věřím, že mě to posune dál.