„Reprezentace je splněný sen. Musím ale makat dál, rád bych si řekl o další pozvánku,“ svěřil se Jakub Slavík. V současné době chce uspět s Opavou. „Zatím se nám nedaří podle představ. Věřím ale, že v play off ukážeme svou sílu a sezonu si co nejvíce prodloužíme,“ řekl odhodlaně. Série s pražskou Slavii startuje v sobotu od osmnácti hodin.

Jakube, sezona míří do finále. Opavu čeká předkolo s pražskou Slavií. Jak dosavadní průběh aktuálního ročníku vnímáte?

V porovnaní s předešlými ročníky se ten letošní nevyvíjí tak, jak bychom si všichni představovali nebo jak jsme si před sezonou malovali. Určitě bychom se z toho neměli nějak hroutit. Konec je daleko. Teď máme před sebou předkolo a to je první úkol, který je třeba zvládnout. Je to ale sport, stát se může všechno, a pokud se nám stanovené cíle nepodaří naplnit, budeme se muset z této špatné zkušenosti poučit a přetavit v něco dobrého v dalších sezonách.

Do vyřazovacích bojů jdete až ze sedmého místa. Nicméně o tom, zda bude sezona úspěšná, ukáže play off. V něm by se mohla projevit síla Opavy. Máte zkušené mužstvo. Všichni jste odehráli řadu těžkých bitev, a to i na evropském poli…

V play off všechno, co bylo, jde stranou. Začíná nová soutěž. Zbraně neskládáme, ba naopak budeme si věřit ještě více. Věřím, že prodáme naši zkušenost, budeme hodně spoléhat na naše fanoušky. Prvním úkolem je přejít přes Slavii a následně se připravit dobře na Brno.

V čem vidíte hlavní příčiny toho, že Opava jde do vyřazovacích bojů až ze sedmého místa?

Hlavním důvodem jsou zásahy do týmu. Někteří kluci odešli, Dontay Bassett, byť měl dobrá čísla, skončil ze zdravotních důvodů. Za druhé soupeři šli nahoru, o tom svědčí letošní extrémně vyrovnaný ročník. Z toho pohledu je naše postavení v tabulce ještě větším zklamáním, protože v minulosti jsme bojovali o druhý flek, letos se naskytla dobrá příležitost sáhnout i na mistrovský titul.

Jakub Šiřina hovořil o tom, že Opava zabředla do herní krize po utkání v Levicích, kde jste ztratili vyhrané utkání a nepostoupili do další fáze FIBA Europe Cupu….

Určitě, souhlasím. V Levicích přišel první bod zlomu. Měli jsme na dosah ruky jeden z našich předsezónních cílů. Smolně se nám to nepodařilo. Od té doby se to vezlo. Zranil se Dontay, přišel nepostup do FINAL 4 Českého poháru, kdy jsme hráli doma s Ústím nad Labem. Když se zpětně ohlédnu, tak Levice byly opravdu bodem zlomu, kdy na nás spadla deka.

Vy osobně patříte k mladíkům v týmu a zažíváte jednu velkou novinku. Poprvé od narození vidíte Nymburk prohrávat…

(usměje se). Je to tak. Je to pro mě velký nezvyk. O to více mě mrzí, že se nepereme o vrchní pozice. Pořád ještě doufám v kouzlo play off. Jsme přece jenom zkušený tým, který má v play off něco odehraného. Myslím si, že zkušenosti mohou hrát pro nás, na druhou stranu máme i docela vysoký věk v týmu, což může být protipól.

Kubo, vy jste přišel do Opavy v juniorském věku, bez zkušeností. Nyní už dostáváte pozvánky do národního týmu dospělých. Opavská cesta se tak ukázala jako správná…

Opavská cesta byla určitě dobrou volbou. Dostal jsem se do konfrontace s výbornými a zkušenými hráči, od kterých mohu čerpat dobré věci na tréninku. To platí i o trenérovi, který patří k nejlepším v republice. Navíc Opava disponuje velmi kvalitním zázemím a hezkou halou. Takže mé rozhodnutí přestoupit z Ostravy do Opavy bylo velkým krokem dopředu.

Máte za sebou první akci s národním týmem. Jak ji hodnotíte?

Hodnotí se mi to dobře. Je to takový milník, kterého jsem chtěl dosáhnout. Byla to první oťukávačka s národním týmem, tak jsem od toho neočekával nějaké velké věci. Na druhou stranu se snažím být k sobě kritický a myslím, že jsem mohl předvést toho trošku více. Jsou to výborné zkušenosti, skvělá motivace do budoucna. Musím makat a dostat se tam znova.

Je to určitě úplně něco jiného, než když jste hrával za mládežnické reprezentace…

V mládežnických reprezentacích jsem byl od šestnáctek po dvacítky. Mužský nároďák, to je jiný level. Když jsem dorazil na sraz, dýchla na mě profesionalita. Byl to velký rozdíl.

Jaké bylo přijetí?

Bylo v pohodě. Některé kluky jsem už znal. Sice ze začátku jsem byl nervózní, ale nakonec vše bylo super.

Je vidět, že se vám hodně zvedlo sebevědomí…

Pozvánka do národního týmu mi pomohla zvednout herní sebevědomí. Dostal jsem se do větší pohody. Účast v reprezentačním okně mi rozbila i stereotyp týmových tréninků. Mohl jsem nasát nový tréninkový režim.