Proměnil pět trojkových pokusů z deseti, k tomu si připsal ještě sedm doskoků. „Takhle musíme hrát,“ hlásil rodák z Plzně. Jeho tým nyní čeká náročný program. V neděli hrají Opavští v Ústí na Labem, o den později Alpe Adria cup v Děčíně a ve středu a čtvrtek domácí dvojzápas s děčínskými Válečníky.

Honzo, pro diváka byl duel s Olomouckem hodně zajímavý…

Zápas s Olomouckem se dá vnímat trochu jako derby. Určitá rivalita mezi kluby je. Viděli jsme dobré utkání, kterému nechyběly emoce. Přesně to, co si divák může jenom přát.

První čtvrtina byla hodně divoká, vyhráli jste ji 33:27, obrany jakoby zůstaly v šatně…

Je to tak, byl to spíše souboj útoků než obran, ta byla špatná z obou stran. Pak se to ale zlepšilo a byla to bitva.

Vzhledem k absencí pivotů jste vytáhli svou silnou zbraň, a to střelbu z dálky. Sedmnáct proměněných trojek je skvělou vizitkou…

Je to trošku naše hra, když nám to padá, je to super. Hodně si tím ulehčíme práci, obzvlášť, když nám chybí dlouzí hráči. Vytáhli jsme to na perimetr a vyšlo to.

Vy osobně jste odehrál povedené utkání. Dal jste pět trojek s deseti pokusů, k tomu sedm doskoků…

Konečně mi to vyšlo. Asi jsem dospěl.

Nyní máte před sebou náročný program. Během pěti dnů vás čekají čtyři zápasy…

Trochu se to sešlo. Máme marodku, k tomu čtyři zápasy v pěti dnech. Ale to je basket. Za mě je lepší zápas než trénink, osobně se na náročný program těším.

Nepůjde tímto Alpe Adria cup stranou?

To není otázka na mě, ale žádný zápas nejdeme prohrát, a to i speciálně do Děčína. Je to dálka a máme jim co vracet z loňska.

Základní část skončila, máte před sebou zápasy se sedmi kvalitními soupeři v A1. Jak je vidíte? Cílem bude určitě udržet druhé místo…

Druhým místem jsme si na sebe vytvořili docela tlak. Je to ale lepší než loni, kdy jsme byli sedmí. Bude to těžké, ale jsme připraveni a odhodlaní se rvát.