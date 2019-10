Pětadvacetiletý křídelník se rozjížděl pomalu. Ve druhém poločase to bylo jeho představení. Celkem dal dvacet bodů. Během necelých jednatřiceti minut bylo na něj spácháno osm faulů. „Právě šestkami jsem se chytil,“ pousmál se Bujnoch, který si do statistik utkání přidal ještě pět doskoků a dvě asistence.

Vašku, možná pro někoho nečekané vítězství, kdo ale zápas viděl, musí uznat, že zasloužené…

Souhlasím. Podali jsme dobrý výkon. Rychle jsme se dostali do zápasu. Daleká cesta s námi tentokrát nezamávala. První poločas byl vyrovnaný, nicméně po přestávce jsme zabrali a domácím toho moc nedovolili.

Klíčem k úspěchu byla zónová obrana…

Přesně tak, zónou jsme Děčín zlomili. Nevěděli si s ní rady.

Vy osobně jste se v prvním poločase trápil, nicméně po přestávce jste se rozhodl k velkému výkonu…

Je pravda, že mi tam v prvním poločase nepadly lehké střely, což mě rozhodilo. Naštěstí ve druhém poločase přišly změny. Bylo na mě docela dost faulů a házel jsem spoustu trestných hodů, a to úspěšně. Začalo se mi dařit, bylo to o sebedůvěře.

Trenéři si v přípravě stěžovali na to, že týmu nefunguje obrana. Jenomže přišla liga a vše se změnilo.Bráníte stejně dobře jako Nymburk…

Je pravda, že v přípravě nám to směrem do defenzivy skřípalo. Vsadili jsem na zónu, už v Kolíně to mělo úspěch. Svou roli v tom hrají Luděk Jurečka s Vojtou Bratčenkovem, když jsou oba na palubovce, dobře komunikujeme.

Ve středu vás čeká premiéra v Alpe Adria cupu. Tím vám začne náročnější program…

Začínáme proti týmu z Maďarska, určitě se na utkání těšíme. Přece jenom to bude změna, jiný tým, jiní protihráči. Navíc pro nás nová konfrontace. Tento zápas, stejně jako ten sobotní s Ústím, chceme vyhrát.