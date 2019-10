Během dvanáctí minut toho ale stihl hodně. Nastřílel osm bodů, k tomu přidal ještě tři doskoky. Na vítězství 94:70 měl tak taky svůj podíl.

Vojto, začneme otázkou na vaše kolena, drží zatím?

Je to střídavě oblačno. Ve středu mi z kolena tahali vodu. Nebylo jisté, zda vůbec nastoupím. Nakonec to vyšlo a za to jsem rád. Už to nikdy ale nebude dobré. Musím doufat, že to přestane natékat a budu moct fungovat jako proti Ústí a sezonu dohraju.

Hodně vás to limituje?

Opatrnost v hlavě mám nastavenou. Už nejdu do všeho na sto procent, v ostřejším souboji moc šancí na úspěch nemám.

Zápas s Ústím byl soubojem doposud neporažených týmů, jak jste ho viděl?

Začátek nebyl podle našich představ. Za první čtvrtku jsme dostali šestadvacet bodů a to je moc. Naštěstí jsme se zvedli, přitlačili v obraně, dali do hry více energie. Druhý poločas byl už náš.

Opava se těší z výborného vstupu do sezony…

Prožíváme super start, snad nám to vydrží, hlavně aby zdravíčko drželo, pak jsme schopni uhrát výborný výsledek.