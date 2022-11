„Byl to trošku útočnější zápas, než jsem čekal. S Brnem to bývá hodně o obraně a běhání. Jsem rád, že jsme si vytvořili náskok, který jsme si v závěru pohlídali,“ začal povídání Kvapil.

Klíčová pro opavský úspěch byla třetí čtvrtina. „Brno jsme v ní zlomili. Roli sehrálo také odstoupení Šimona Puršla. Přece jenom hosté šli do koncovky v užší rotaci. V závěru jim docházely síly a ten jeden hráč chyběl,“ poznamenal Miroslav Kvapil. „Přišlo mi, že závěr se dlouho natahoval, naštěstí jsme to v poklidu upinkali,“ dodal.

Sobotní zápas opavskému odchovanci vyšel po všech směrech. „Nějak se mi začalo dařit. Jsem za to rád. Důležité ale je, že máme vítězství. Jednou to padá Danteyovi, podruhé Šířovi a to je jenom dobře,“ pousmál se Miroslav Kvapil, který byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Placením do hráčské kasy se tak nevyhne. „Jsem smířený s tím, že mě to určitě bude něco stát,“ přiznal.

Už včera se opavská výprava vydala na Kypr, kde Slezany čeká ve středu duel FIBA Europe Cupu v Costas Papaellinas Arena s domácím celkem Keravnos BC. „Hrajeme o všechno. Chceme postoupit, musíme vyhrát. Myslím si, že v našich silách to je,“ prohlásil Kvapil.

Opava doma s kyperským celkem padla. „Domácí porážka mrzela. Ztratili jsme zápas, který jsme měli vyhrát. Soupeř přijel v úzké rotaci. Mysleli jsme si, že mu dojdou v závěru síly. To se ale nestalo,“ vykládal Kvapil.

„Teď ale tento výpadek musíme napravit. Každý zápas v Evropě nás posouvá dál. Je to jiné než česká liga. Pouští se tvrdší hra, není video,“ zakončil 29letý pivot Miroslav Kvapil.