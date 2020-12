/FOTOGALERIE/ Basketbalová Opava má skalp pražských Vysokoškoláků, kteří v letošní sezoně dokázali nachytat mistrovský Nymburk. Vítězství 92:79 se ale nerodilo lehce. Slezané si během prvního poločasu vytvořili dvacetibodový náskok. Soupeř se ale dokázal vrátit do hry. Jasné vedení domácích vymazal. Nicméně Opavští si dobře rozjetý duel nakonec vzít nenechali. Hodně povedené utkání odehrál opavský pivot Martin Gniadek. Nastřílel dvaadvacet bodů, k tomu přidal ještě tři doskoky a stejný počet asistencí.

Martin Gniadek | Foto: Deník / Petr Widenka

Martine, kdo viděl první poločas zápasu s USK Praha, tak si myslel, že to bude pro vás na pohodu, ale nebylo. Proč?

Vypadalo to, že i my jsme si to mysleli. Do třetí čtvrtky jsme zkusili jiný typ obrany. Ze začátku nám to vycházelo, pak se nám to ale sesypalo na hlavu a USK se chytil trojkami. Navíc soupeř jednoduše vyřešil pikenrol a tím se dostal zpátky do zápasu.