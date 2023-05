/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/První velká finálová bitva se stala kořistí opavských basketbalistů. Slezané na děčínské palubovce po velkém boji urvali vítězství 80:76. Skvělé představení odehrál opavský rozehrávač Radovan Kouřil. Připsal si třináct bodů a tři asistence. Na konci prvního poločasu se blýskl dalekonosnou trojkou s klaksonem.

Radovan Kouřil | Foto: Deník/Petr Widenka

Radovane, první finálový zápas Opava zvládla. Od prvních vteřin to byl velký boj…

Přesně jak jsme čekali. Byl to boj o každý centimetr, neskutečně tvrdé utkání, vyrovnané až do konce. My jsme ho ale dokázali v koncovce uhrát, takže první bodík je tam.

Co podle vás zápas rozhodlo? Vám vůbec nevyšla, co se týká útočné stránky, třetí čtvrtina…

Rozhodlo to, že jsme si nenechali Děčín bodově odskočit a vyrovnali jsme se jeho tvrdosti. V koncovce to pak vzal Šířa na sebe a ušestkoval to.

Kdy vám bylo během utkání nejhůře?

Těžko říct, někde asi během přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy jsme ztratili vedení a bylo to nějak minus šest, minus osm. V těchto momentech jsme ale začali trochu lépe bránit a pomohli jsme si šestkami.

Na konci druhého poločasu jste trefil trojku s klaksonem, a to z pořádné dálky, což se hned tak nevidí…

(usměje se). Bylo strašně málo času. Neměl jsem jinou možnost. Zvedl jsem to a spadlo to tam.

Vyhráli jste první zápas, v neděli je na tahu Děčín, vy můžete být relativně klidnější…

Relativně ano. Urvali jsme první výhru v Děčíně. Nyní hrajeme doma. Doufám, že před vynikající opavskou kulisou dokážeme toto vítězství jenom potvrdit.

VIDEO: Opavský kouč Petr Czudek o prvním finálovém skalpu

Můžete se s Děčínem ještě něčím překvapit?

Myslím si, že ne. Oba soupeři se velmi dobře znají. Bude to jenom o vůli, o síle. Zápasy budou hodně vyrovnané, bude také rozhodovat i štěstí.

Děčínská hala byla vyprodaná, hrálo se v parádní atmosféře. Nicméně velké horko, vydýchaný vzduch…

Je tady horko, ale jedná se o play-off, všichni jsou v euforii, každý ze sebe vydá maximum. Nikdo se už nedívá vpravo vlevo.

V prvním poločase byly vidět na obou stranách nepřesnosti. Mohlo to být dáno i nervozitou?

Určitě. Nervozita tam byla. Přece jenom po dlouhých letech se hraje finále bez Nymburku. Šance na zlato je velká, což si oba týmy dobře uvědomují. S přibývajícím časem se to trošku oťukalo a byl k vidění pořádný basket.

Důležitá je regenerace. Vy osobně máte nějaký speciální recept, jak být rychle svěží?

Máme před sebou dalekou cestu domů. V sobotu uděláme lehčí kondiční věci s naším kondičákem. Do toho studená voda, ledy, lehce si zastřílet a v hlavách se připravit na neděli.