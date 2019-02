Opava toužila po pohárovém úspěchu a ten přišel…

Pro nás byl zápas s Děčínem nejdůležitější v poháru. Chtěli jsme si sáhnout na první úspěch v sezoně. To se nám podařilo. Finále bylo o tom, udělat to Nymburku, co nejtěžší. Povedlo by se to, kdyby se to sešlo všechno. Bohužel se tak nestalo.

V prvním poločase jste se ale ještě drželi…

Ano, ale v sestavě, v jaké jsme hráli, to bylo hodně těžké. Po přestávce nám úplně došly síly. Nebyli jsme Nymburku konkurenceschopni.

Problémy se zraněními Opavu neopustily ani v Českém poháru…

To je náš momentálně největší problém. V sobotu jsme přišli o Kubu Šiřinu, nově o Luďka Jurečku.

Podle minutáže nyní patříte k nejvytěžovanějším hráčům Opavy…

(usměje se) To ano, ale máme tady ještě Vaška Bujnocha.

Finále poháru jste si s Opavou zahrál už před dvěma lety. Kterého stříbra si ceníte více?

Myslím si, že toho posledního. V sezoně se nám moc nedaří. V Lize mistrů jsme dostávali náklady, potřebovali jsme si zvednout sebevědomí a to se povedlo.

Promítly se do sobotního semifinále zkušenosti z Ligy mistrů?

V sobotu jsme z nich těžili. Dokázali jsme stanout z popela. Koncovku jsme si pohlídali zkušeně. Věřím, že je zúročíme i v dalších zápasech.

Pohárové zápasy byly svým způsobem testem pro play-off, že?

Věřím, že jsme v lize ještě neřekli poslední slovo a v tabulce půjdeme nahoru a bude to lepší než sedmé nebo osmé místo.

Máte od trenéra za stříbro slíbené nějaké delší volno?

Nemáme. Myslím si, že budeme mít volný víkend, až bude reprezentační pauza.