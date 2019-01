Basketbalisté Opavy utrpěli už desátou porážku v Lize mistrů. Tentokrát nestačili na favorizovaný izraelský Holon, kterému podlehli 64:97. Třiadvacetiletý domácí rozehrávač Radovan Kouřil dostal slušnou porci minut, ve kterých zaznamenal deset bodů. I přes další nepovedený zápas se snaží na stávající situaci vidět pozitiva.

Radovane, v první čtvrtině to Opavě šlo, pak už ne…

K tomu se těžko něco říká. Je to pořád dokola. V začátku se držíme, potom vyrobíme pár chyb, kdy nekomunikujeme v obraně, dostaneme lehké koše, přidáme chyby v útoku, kdežto soupeř si dá lehký košík. Nás to stráží, prohráváme o deset bodů a zápas se víceméně dohrává.

Když jde soupeř do trháku, tlačíte čas, ať už je konec?

Beru to tak, že si každý zápas chci užít. Dokonce nám chybí pár zápasů v Lize mistrů a z těch chceme získat co nejvíce a pak už se jen soustředit na naší ligu.

V pondělí čeká Opavu čtvrtfinále Českého poháru, kde máte šanci dostat se do Final 4 a urvat nějaký úspěch. berete to tak?

Zápas s Hradcem je pro nás hodně důležitý. Do Final 4 se chceme dostat, abychom měli první úspěch v sezoně odškrtnutý.

Může se porážka s Holonem projevit v nejbližším ligovém utkání s USK Praha?

Doufám, že se neprojeví. Známe USK, bude to opět tvrdá bitva, ve které padne málo bodů. Jedeme tam vyhrát.

Jak proti Brnu, tak Děčínu zahrála Opava v obraně, v útoku to ale nešlo. Proč? Vždy vás zdobila velká ofenziva…

To už je v hlavě, přestali jsme si věřit. Vždycky jsme byli nebezpečný tým z jakékoliv pozice za tři, tak to úplně vyprchalo a nejsme nyní schopni dát i úplně otevřené střely, jak z pod koše, tak za tři. Chtělo by se to trochu uklidnit a v hlavě srovnat.

V Lize mistrů získáváte zkušenosti, dají se podle vás zúročit v play off?

Doufám, že v play off přijde doba, kdy si dokážeme z Ligy mistrů něco vzít.

Patřil jste do skupiny hráčů, kteří nebyli zdravotně v pořádku a šli přes bolest. Už se situace zlepšila?

Kotníček stále bolí. Ale když si na zápas vezmu dva ibalginy a zatejpuji ho, tak se nějak hrát dá.