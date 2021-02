Danovi se bohužel tolik nedařilo, kvůli prodělání nemoci covid-19 na začátku roku, kdy musel přerušit tréninky. V prvním kole přehrál Heiko Schwarzera z Německa 3-0 na sety. Ve čtvrtfinále na něj čekal Jakub Solnický, na kterého nestačil a zápas skončil 0-3 na sety.

Druhému Opavákovi se na turnaji dařilo výrazně lépe a povedlo se mu dostat do prvního finále na turnaji PSA ve své kariéře. V prvním kole si lehce poradil s juniorským hráčem Adamem Sinkule 3-0 na sety za necelých dvacet minut. Ve čtvrtfinále porazil úřadující českou jedničku Daniela Mekbiba. „Hned ve druhém kole jsem hrál s Danem Mekbibem, se kterým jsme velicí rivalové. Dan se však vracel po prodělaném covidu-19, takže ještě nebyl úplně stoprocentně připravený, ale i tak jsem se toho zápasu obával a připravoval se na něj, jako by šlo o finále MČR,“ komentuje česká squashová dvojka Jakub Solnický, který Mekbiba zdolal 3-0 na sety (11/1 11/8 11/6).

V semifinále se Solnický utkal s dalším domácím hráčem Ondřejem Uherkou, který se momentálně drží na šestém místě českého žebříčku. Díky stanovené taktice, které se Solnický snažil celý zápas držet, se mu podařilo Uherku přehrát 3-1 na sety (11/5 11/5 10/12 11/1) „Nejlepší zápas jsem odehrál v semifinále. Čtrnáct dní zpátky jsem s Ondrou na tréninku prohrával, ale tady se mi povedlo zahrát velmi dobrý zápas, který jsem měl kromě třetího setu pod kontrolou,“ říká Solnický.

Jeho první finále si zahrál se squashovou legendou Gregory Gaultierem, bývalou světovou jedničkou. „Každý zápas nebo trénink s Gregem jsou zkušenosti, které se budou hodit. Jeho čtení hry, rychlost, celkový pohyb a schovávání úderů je neuvěřitelné, a to vše se od něj můžu učit,“ doplňuje s tím, že má možnost s Gaultierem kdykoliv trénovat. Zápas nakonec skončil 0-3 na sety (11/2 11/6 11/3), kdy se Solnický snažil ve výměnách s Gaultierem držet krok, ale pod velkým tlakem na protihráče nestačil.

„To, že jsem se dostal do finále je perfektní a je to ukázka toho, že to, co děláme v Ostravě má nějaký smysl a děláme to dobře. Jsem vděčný za všechny, kteří se kolem mě pohybují a taky bych chtěl poděkovat Gregovi a České asociaci za to, že dokázali v této době uspořádat turnaj a dát nám nějakou motivaci k tréninku,“ zakončuje opavský squashista Jakub Solnický. I když jsou další turnaje v nedohlednu, Solnický pokračuje s přípravou a doufá, že se co nejdříve nějakého turnaje bude moci zúčastnit.