Angažmá ve Slezsku není jeho prvním v Evropě. V loňské sezoně si totiž vyzkoušel nejvyšší soutěže v Bosně a Rumunsku. „V Bosně jsem strávil půl sezony. Pak ale přišla nabídka z Rumunska, kde jsem měl hrát i letos. Bohužel to nedopadlo. Klub nefungoval dobře, proto jsem se rozhodl skončit a vrátit se domů, do Států,“ poznamenal Dylan Carl. „Připravoval jsem se s týmem, který je farmou NBA a čekal na nabídku. Ta nakonec přišla z Opavy,“ přiblížil pětadvacetiletý pivot.

Loňské angažmá v Evropě bylo pro něj velkou zkušeností. Nejdříve hrál v Bosně za tým Promo Donji Vakuf. „V Bosně to bylo zvláštní. V klubu nikdo nemluvil anglicky. Nebylo to moc o kolektivu. Naštěstí jsem tam nebyl jediný Američan,“ pokračoval v povídání rodák z amerického Indianapolis. Nakonec ho vykoupil ze smlouvy rumunský klub CSM Targu. Ze stejného klubu do české ligy zamířil Malik Morgan, který nyní hájí barvy ostravské Nové huti. „Malik byl mým spoluhráčem, teď na sebe narazíme jako soupeři,“ pousmál se Dylan David Carl. „Celkově beru první rok v Evropě jako obrovskou zkušenost. Byl jsem nucen se starat sám o sebe. Myslím si, že z toho budu těžit i nyní v Opavě,“ podotkl.

Informace o Opavě a české lize sbíral na internetu. „Nejel jsem úplně do neznáma. Na internetu jsem si udělal malý průzkum. Další informace mi dal David Zach, asistent trenéra. Musím říci, že město je hezké a česká liga má slušnou kvalitu,“ přidal další postřeh Dylan Carl, který byl nadšený i z přijetí od svých nových spoluhráčů. „Kluci jsou fajn, navíc umí anglicky. Jak jsem už řekl, první dojem výborný,“ zakončil povídání.