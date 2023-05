/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Jedním slovem nečekané! Opavští basketbalisté zatím ve čtvrtfinálové sérii váli. Na palubovce favorizovaného Brna překvapili a zároveň zaujali. Jednoho z hlavních aspirantů na finále dokázali dvakrát porazit. Bylo vidět, že tým táhne za jeden provaz.

Kouč BK Opava Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

Ve druhém utkání překvapil trenér Petr Czudek tím, že v prvním poločase nechal na lavičce klíčového pivota Martina Gniadka. Ten naskočil do hry po přestávce a patřil ke stěžejním hráčům. „Šlo o taktický záměr, který nám vyšel,“ pochvaloval si šéf opavské lavičky.

Slezané před domácími odvetami vedou 2:0 na zápasy. „Sérii máme dobře rozehranou, vyhráno zdaleka nemáme. Brno má kvalitu a to si dobře uvědomujeme,“ zvedl prst Petr Czudek. Ještě pro upřesnění, série se hraje na čtyři vítězné duely. Čtvrteční a páteční duel startuje v 18 hodin.

Petře, máte za sebou dva zápasy čtvrtfinálové série na brněnské palubovce. Dvakrát jste dokázali vyhrát, což čekal málokdo. Na soupeřových palubovkách vám to totiž letos vůbec nejde. V nadstavbě ani v předkole jste u svých soupeřů zvítězit nedokázali…

Vstup do série, kde hrají proti sobě sedmý s druhým, vyšel skvěle. Oba venkovní zápasy se rozhodovaly v koncovce a my jsme stoprocentní. Je to super vstup, který myslím málokdo čekal. Musíme zůstat nohama na zemi. Brno má obrovskou kvalitu. Jeho tým nehraje dlouho pospolu, ale jejich výkon půjde nahoru. Jsem rád, že jsme se semkli. Hrajeme jako jeden tým a tak by to mělo být. Ne vždy se někomu daří, ale alespoň se snaží být prospěšný týmu. Během brněnských zápasů jsme měli štěstí, že vždy někdo vyplaval nahoru, že se chytil. Trefovali jsme se z trojky, což je pro nás hodně důležité. V každém utkání jsme udělali chyby, které sice neovlivnily výsledek, ale mohly by ovlivnit výsledky v dalších zápasech. To musíme eliminovat. Hlavně ztráty a pohlídat si doskok. Zatím funguje to, že jsme na Brno agresivní, v tom chceme pokračovat. Uvidíme, s čím nyní přijde soupeř.

První zápas zlomil ve druhém poločase Jakub Šiřina, přitom v první půli se mu tolik nevedlo, trápily ho hodně i ztráty a nemohl se trefit…

Kuba odvedl kus práce v obraně a řídil dobře hru. Jsem rád, že jeho body přišly ve druhé půlce a byly to těžké trojky. Důležité byly hlavně jeho tři trestné hody, které obrátily skóre v náš prospěch. To byl hlavní moment zápasu.

Ve druhém utkání přišel váš trenérský tah. V prvním poločase jste nechal sedět Martina Gniadka. Můžete tento tah okomentovat?

To už jsme udělali v loňské sérii. S Martinem jsme se domluvili, že necháme zápas rozběhnout v sestavě bez něj a on odehraje druhý poločas. Mentálně se na to připravil. Není to jednoduché odsedět první poločas a pak jít do hry. Ale vyšlo to. Za tento tah jsem rád. Pro nás je Martin hodně důležitým hráčem.

Ve třetím zápase předkola proti Slavii měl Jan Švandrlík trojky 7:1. V Brně naskočil do zápasu a byl to on, kdo ho trojkami rozjel…

Tým byl pod dekou a to se promítalo i do individuálních výkonů. Věřil jsem, že to z nás po Slavii spadne. Byla to těžká série jak po fyzické, tak psychické stránce. Jsem rád, že Honza se začal trefovat. Je to pro nás důležitý hráč, který vybojuje spoustu balónů. Když se trefí zvenku, naše hra má pak nějakou tvář a parametry. Do té mozaiky patří i Filip Zbránek, který se ovšem ještě pořádně nenastartoval. Je to play offový hráč a doufám, že jeho závěrečná trojka, kterou odšpuntoval naši velkou radost a přinesla nám druhý bod, bude správným odrazovým můstkem k jeho výkonům. Věřím, že se mu vrátí lehkost a bude naším dalším nebezpečným hráčem do rotace.

Opavský hrdina Filip Zbránek: Potřeboval jsem se chytit, věřím, že jsem zpátky

Druhé utkání jste rozhodli dvě vteřiny před koncem. Nicméně ve třetí čtvrtině jste už vedli o patnáct bodů a vypadalo to, že máte Brno na lopatě. Proč tomu tak nakonec nebylo?

Vedli jsme o patnáct bodů. Šli na hřiště čerství hráči, kteří nezachytili tempo. Je jasné, že Brno má velkou kvalitu a nepoloží se, když prohrává o patnáct bodů. Bojují do konce. Trefili slepené trojky. Prosadili se hráči jako Půlpán, od kterého se to nečekalo. Naopak my jsme měli tři otevřené trojky, které jsme nedali. V té chvíli se to láme i v hlavách. Byli jsme málo agresivní, nevěřili jsme si tolik. O náskok jsme přišli a zápas šel do dramatické koncovky. Musím přiznat, že v závěru rozhodovaly detaily a vyhrál šťastnější.

Nyní se stěhuje série do Opavy. Co lze očekávat od čtvrtečního a pátečního utkání?

Důležité bude, jak zregenerujeme. Hlavy jsou nastaveny dobře, v kabině panuje pozitivní atmosféra. Myslím si, že jsme natolik dostatečně zkušení, abychom nelítali v oblacích. Opravdu musíme do série vstoupit tak, jako by teprve začínala, a předvádět to, co fungovalo. Hrát agresivně jak v obraně, tak útoku. Uvidíme, s čím přijde Brno. Pořád říkám, je to série druhého se sedmým. Nečekejme, že to bude jednoduché.

Může vás Brno něčím ještě překvapit?

Občas se schovají do zóny, mohou být ještě více agresivnější. Mohou hrát v jiných sestavách. Zkoušeli českou sestavu v neděli. Hodně cizineckou v pondělí. Uvidíme, zda nyní nebude třeba nějaký mix. Lubo Růžička je zkušený trenér, který nenechá sérii jen dohrát.

Do Brna vás přijela povzbudit početná skupina opavských fanoušků. Na domácí palubovce se dá očekávat pravé žluté peklo…Dvě výhry z Brna mohou být super pozvánkou na odvety…

Jsem hrozně rád za naše fanoušky. Na výjezdech jsme měli domácí prostředí. Vyloženě přefandili brněnské publikum. I když Brňáků bylo více, náš kotel byl hodně slyšet a to se pak hraje úplně jinak. Hodně bych si přál, aby nás lidi přišli podpořit i v Opavě. Potřebujeme svého šestého hráče, který nám pomůže k postupu.