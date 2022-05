Opavská 5k na počest rekordu Jiřího Sýkory už v úterý, pro fanoušky pivo zdarma

V úterý na sebe oba týmy narazí už popáté. „Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší, což si dobře uvědomujeme. Chceme na soupeře vletět, nepřipustit žádné drama a sérii ukončit,“ nastínil padesátiletý kouč.

Zápasy jdou rychle po sobě. „Odehráli jsme čtyři utkání v šesti dnech. Brno na rozdíl od USK má zkušenější tým a větší sílu pod košem než USK. Ten byl zase dravější. Kdyby tyto týmy na sebe narazily, tak postoupí Brno,“ míní Petr Czudek.

Opava excelovala v prvním utkání s Brnem, kdy předvedla doslova ofenzivní smršť. „Hráli jsme úžasně i z hlediska koučinku, to nebylo tak náročné jako zbývající tři duely. Na úterý se musíme dobře připravit, bude to taky o hlavě,“ míní šéf opavské lavičky.

Opava se už může opřít o výkony kapitána týmu Jakuba Šiřiny, který je už zdravý. V sobotu v Brně předvedl velmi dobrý výkon. „Kuba hrál opravdu dobře. Neměl to jednoduché. Na čas vypadl ze zápasového rytmu. A během play off se do něj hůře dostáváte, protože tréninky jsou jiné než v základní části. Kuba je ale zkušený hráč a dokáže se připravit,“ poznamenal Petr Czudek.

Otázkou je, s čím Brno na Opavu vyrukuje. „Vždy můžete něčím překvapit. Brno prohrává 1:3, bude hrát uvolněně, nemá u nás co ztratit. To může být jeho výhoda,“ myslí si opavský trenér. „Větší tlak bude na nás. Nesmíme jim dát sebemenší pomyšlení na obrat,“ dodává jedním dechem.

Petr Czudek věří, že opět bude posunut divácký rekord letošní sezony. „Zápasový kalendář nám sice nehraje do karet, ale opavský fanoušek je hladový. Věřím, že rekord uděláme. Chtěl bych fanouškům moc poděkovat za podporu v Brně, kde nám vytvořili domácí prostředí,“ řekl závěrem Petr Czudek.

Úterní duel má začátek v 18 hodin.