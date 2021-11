Opavu čeká nejsilnější soupeř ve FIBA Europe Cupu, a to ruský Perm. Jak tenhle duel vidíte?

Perm je favoritem nejen skupiny, ale i celé soutěže. Klopýtli sice na Benfice, ale ten zápas byl specifický, protože v reálném čase se hrál pro ruský tým o půl druhé ráno a to se zákonitě muselo projevit do výkonu. Myslím si, že se poučili a k nám přijedou daleko více koncentrovaní a už si nebudou moci dovolit žádné klopýtnutí. Je to tým, který nemá vyloženě slabinu.

V Rusku jste prohráli, co je třeba udělat, aby odveta dopadla lépe?

Z každého zápasu se dá vyčíst spousta věcí. Perm disponuje širokým kádrem. Kdokoliv nastoupí, tak má svoji kvalitu. Není to u nich jen o třech nebo pěti klíčových hráčích. Dokáží vytvořit tlak v obraně, nešetří se. Každý hráč je zvyklý hrát na palubovce patnáct, dvacet minut a odvést ten nejlepší výkon. Tohle je jeho největší síla a kvalita. Je to tým, který nemá slabinu.

V týdnu hrajete tři náročné zápasy, upravovali jste kvůli tomu třeba tréninkový plán?

Nechtěli jsme hrát tři zápasy v týdnu. Dělali jsme všechno pro to, abychom to rozházeli. Docela se nám to podařilo, tedy až na tento týden. Cestování tam naštěstí moc nebylo. Uvidíme, jak to na nás dolehne. Bude také záviset na tom, jak budeme hrát, jak se nám bude dařit a jaké budeme mít výsledky, od toho se odvíjí i regenerace.

V předchozím utkání jste postrádal dva hráče ze základní rotace, a to Filipa Zbránka s Miroslavem Kvapilem. Jak to s nimi směrem ke čtvrtečnímu duelu vypadá?

Pevně věřím, že ve čtvrtek oba nastoupí.

Petře, v sobotu jste slavil narozeniny, jak jste si slavnostní den užil?

Takhle zahlcený telefon zprávami jsem neměl snad nikdy. Vzpomnělo si na mě hodně lidí, za to jsem rád. Trošku jsem měl obavy z utkání proti Děčínu. První poločas naznačoval, že nejsme na to dobře připraveni. Kluci to ale zvládli, dostal jsem od nich pěkný dárek. Dostal jsem dva sudy piva. Hala tleskala, fanoušci mi taky dali dárek, fotky se povedly. Zavzpomínal jsem si krásně. Větší oslava nás s klukama čeká o vánočním večírku po zápase s Kolínem. Tu hlavní oslavu mám pak po sezoně, někdy v květnu nebo červnu.

Už jste dostal dárek, který vás vyloženě potěšil?

(usměje se) Dostal jsem hodně pivních dárků. Jelikož jsem pivař, mám tak pořádnou zásobu, se kterou se podělím se svými kamarády.