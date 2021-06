„Pokud chceme naše hráče posunout dál, musíme hrát evropské poháry. Přihlásíme se do kvalifikace o Ligu mistrů. Jestliže se nedostaneme do základní fáze, chceme hrát FIBA Cup, tak aby tým odehrál osm těžkých zápasů,“ nastínil nejbližší budoucnost basketbalový odborník z Opavy. Uplynulou sezonu hodnotí jako nejtěžší trenérskou v kariéře. Momentálně staví kádr pro novou sezonu. Krom toho ho čekají reprezentační povinnosti. Společně s rozehrávačem Jakubem Šiřinou se bude rvát v Kanadě s národním týmem, kde působí jako asistent o postup na olympijské hry do Tokia.

Petře, jak hodnotíte s odstupem času právě skončenou sezonu, která byla specifická, poznamenaná covidem, který vás taky sestřelil a na chvíli vypnul?

Pro mě, jako pro trenéra, to byla nejtěžší sezona v kariéře. Jediné, co jsme věděli, bylo, že nic nevíme. Nedaly se naplánovat mikro, makro tréninkové cykly, zápasy. V jednu chvíli nás covid vypnul, kluci netrénovali. Následně jsme je museli opět dát do tréninkového procesu, nastartovat je. Nastavit třeba i individuální tréninky. Měl jsem obavy, aby nás nepotkala fatální zranění. Jak se nakonec ukázalo, tak i podle konečného výsledku jsme se se vším vypořádali velmi dobře, a to i díky spolupráci s kondičním trenérem Michalem Miřejovským. Díky mySASY jsme věděli, jak na tom hráči jsou. Podle toho se odvíjel i tréninkový proces a minutáž ve hře. Tím, že jsme dlouho pospolu a dobře se známe, tak jsme covidovou vodou propluli ze všech týmů nejlépe, pominu-li Nymburk.

V jednu chvíli se mohlo stát, že stejně jako loni se nemusí sezona dohrát, když covid začal nabírat na intenzitě…

Měl jsem obavy z toho, že by se druhá sezona znovu nedohrála, protože už loni jsme měli našlápnuto k dobrému úspěchu. Odešli nám hráči, noví kluci přebírali jejich posty. Patříme k týmům, kteří jsou závislí na domácích fanoušcích. Sport se hraje pro lidi a ne pro prázdné haly. Dokázali jsme se nahecovat, udělat vnitřní atmosféru. Přišly poslední zápasy, na které už mohla část fanoušků přijít. To byla pro nás třešnička na dortu. Finále i semifinále by si zasloužily plnou halu. Šlo o velmi kvalitní utkání.

Do nadstavby jste šli z druhého místa. Nicméně v této fázi sezony přišel pokles formy. Zareagovali jste příchodem Bohačíka s Kouřilem. Toto posílení tým nastartovalo a ukázalo se jako klíčové…

O Petru Bohačíkovi jsme uvažovali už tři roky zpátky, nakonec se jeho příchod ale nezrealizoval. Petr je dynamický, silový pivot. Pod košem nám do jeho příchodu tahle síla chyběla. Přišel k nám už na nadstavbu a ukázal, že to byla cesta, jak náš tým ještě dál posunout nejen vůči české lize a Nymburku, ale také směrem k pohárovém Evropě. Oslovili jsme ještě Frantu Váňu, abychom tým ještě více vyšperkovali, ale administrativně to nevyšlo. Radovan Kouřil se vrátil do starých vod. Odkroutil si dva roky v Olomoucku, už od prvního tréninku bylo vidět, jako kdyby nikdy neodešel. Do našeho útočného systému zapadl velmi dobře. Jsem rád, že jsme se domluvili na jeho dalším pokračování. Chtěli jsme i Petra, ale ten upřednostnil Ostravu, která mu nabídla práci i po konci kariéry. Chci mu poděkovat, jak suprově mezi nás zapadl a odvedl skvělou profesionální práci. Ukázal ostatním klukům, že i v pozdějším věku se dá hrát nahoře.

Práci v Opavě máte postavenou především na týmové chemii. Neměl jste trochu obavy z toho, že právě příchod dvou hráčů v dobře rozjeté sezoně může klima v kabině narušit?

Nejsem všeználek, když řeknu: Přijdou dva noví hráči a bude to v pohodě. Bavili jsme se o tom hodně, a to i s radou starších v kabině. Mám na mysli Kubu Šiřinu, Martina Gniadka a Luďka Jurečku. Ti taky nemohli vědět, jak to bude, ale odsouhlasili, že tento zásah do týmu by mohl fungovat. V kabině nejsem, hráči tam jsou sto procent času. Byl jsem rád, že doporučení znělo ano. Hodně na to dávám. Základem je, aby parta držela při sobě. Sport není jenom o výhrách. Dobrá parta se pozná v momentně, kdy se nedaří. V nadstavbě jsme měli slabší chvilky. Tehdy jsem cítil sílu našeho týmu, který si dobře uvědomoval, kam sezonu směřujeme.

Nejtěžší chvíle přišla asi po dvojzápase v Kolíně, i když někteří hráči tvrdili, že ne…

Pro mě to byla hodně těžká situace. Po prvních dvou domácích zápasech a jasných výhrách, kolem nás všichni chodili, že už to máme v kapse, že se nic nemůže stát. Nechali jsme se tímto optimismem nakazit. Mysleli jsme si, že to bude lehké, že to půjde samo. Kolín nám ukázal, že ne. Ve dvou domácích utkáních nás úplně smetl basketbalově. My jsme dřeli, ale nic nám nešlo. Balony se odrážely do rukou soupeře, nám vypadávaly střely z obrouček. Měl jsem strach, abychom si začali znovu věřit. Byli jsme podráždění, vyčítali jsme si věci, které normálně přecházíme. V pondělí ráno před rozhodující bitvou jsem už ale viděl opět sebevědomý tým. Sport je o hlavě, a ta když je dobře nastavená, tak výkon jde nahoru. I když Kolín hrál velmi dobře, zápas jsme zlomili ve třetí čtvrtině sérii trojek. Docela dost nám k tomu pomohla domácí hala.

Co bude nyní následovat? Mluví se o účasti Opavy v pohárové Evropě…

Podle koeficientu se můžeme hlásit do kvalifikace o Ligu mistrů. Sedli jsme si s představenstvem a dozorčí radou a shodli se na tom, že seženeme finanční prostředky na pohárovou Evropu. Chceme naše kluky posunout dál. Vidíme všichni, že Nymburk je odskočený proto, že má kvalitu ale taky, že pravidelně hraje evropské pohárové soutěže, tím pádem hráči nastupují do těžkých zápasů. Jsem přesvědčený o tom, že nám tři roky zpátky účast v Lize mistrů hodně pomohla. Hráči získali zkušenosti a herně šli nahoru. I na naši letošní stříbrné medaili má Liga mistrů velkou zásluhu. Proto je cesta jasně daná. Pokud nepostoupíme do skupinové fáze Ligy mistrů, chceme hrát FIBA Cup, který je sice finančně náročný, ale zkusíme peníze sehnat, ať máme možnost minimálně osm zápasů v Evropě si zahrát. Je to i signál směrem k fanouškům a partnerům, že nechceme přešlapovat na místě a posouvat se nahoru.

Udělali jste Kouřila, podepsali stávající hráče, nicméně tým je zase o rok starší než byl. Nehodláte do kádru sáhnout? Platí stále to, že chcete jít československou cestou?

Česká cesta ano. Pořád chceme dávat šanci našim klukům. Petr Bohačík nám ale jasně ukázal, že potřebujeme sílu pod košem, kde se basket hraje. Potřebujeme na tento post dynamického hráče a je jasné, že ten za pár peněz nepřijde. Pokud seženeme finance, půjdou na tohoto pivota, který by měl slyšet i na to, že bude mít čísla v Evropě a Opava by měla být pro něj odrazovým můstkem. Zda to bude Američan nebo Polák, nevíme. Nabídek s hráči je spousta. My se musíme ale v první řadě ukotvit finančně.

Máte jasno, kolik hráčů chcete přivést?

Chceme udělat pivot, to je hlavní cíl. Ještě bych rád jedno křídlo.

Na soupisce máte mladé hráče jako Slavíka, Štěpánka, Bukovjana, Mičku, Kurečku, Páleníka a Robenka. Bez debat největší progres udělal Slavík…

Máme nastavenou startovní čáru a potřebný čas pro mladé kluky, aby se realizovali. Kuba z toho vytěžil nejvíce, přeskočil ostatní, hraje v základní rotaci. Nikdo ale neláme hůl nad zbývajícími mladými kluky.

Jak to vypadá aktuálně s Radimem Klečkou, který téměř celou uplynulou sezonu kvůli zranění vynechal…

Radim začal s tréninkem, jde pomalu do kontaktu. Na něj se těším, je to velký zdravotní otazník. Já ale věřím, že to bude zase ten nebezpečný Klečoun, kterého známe z minulosti.

V základní části jste osobně zápasy příliš neprožíval, kdežto v play off to byly z vaší strany obrovské emoce…

Play-off je jiná soutěž. Člověk je daleko více nervóznější, než v základní části. V ní, když se něco nepodaří, jde se dál. Ve vyřazovacích bojích může každá chyby znamenat konec sezony. Je to daleko emotivnější, jde tam o všechno. Proto mě trošku strhávalo. Chtěl jsem kluky více vyhecovat.

V play-off ale opavská lavička žila…

(usměje se). Někdy až moc. Stávali jsme, když jsme neměli, dostávali jsme za lavičku technické chyby. Kluky musím za to ale pochválit. Není nic horšího, že když se podíváte na lavičku a sedí na ní sedm zmoklých slepic. Mám raději, když tým žije. Raději krotím tygra, než kopu osla.

Jak velký přínos pro tým byl kondiční trenér Michal Miřejovský?

Michalovi hodně věřím, potkali jsme se v národním týmu. Sedli jsme si, vzájemně jsme si hodně pomohli. On je bývalý baskeťák, ví, co kluci potřebují. Je osobním trenérem Tomáše Satoranského. Jsem hrozně rád, že se mi ho do Opavy podařilo dostat. Naše spolupráce nebyla nastavena jen pro první tým, ale měla být propojena i na mládež. Bohužel tím, že byl covid, tak to se moc nepovedlo. Michalova mise končí, ale není úplně dodělaná právě v mládeži. Bavíme se o dalších možnostech.

V minulosti měla Opava problémy se zraněními. Letos tomu tak nebylo. Byla to i jeho zásluha?

Je to možné. Michal umí se zraněnýma pracovat, aby se vrátili rychle zpátky. To je případ Klečky, Kurečky, Robenka. Někdo může říci, že je to o štěstí, ale to přeje připraveným.

Řešili jsme hráče, kdo zůstane, kdo posílí, ale jak je to s vámi?

V příští sezoně zůstanu v Opavě ještě jako trenér, sportovní ředitel a člen představenstva. Ale je pravdou, že se to takhle nedá dělat pořád.