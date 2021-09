Vedle české ligy a poháru budou Opavští válčit i ve FIBA EUROPE Cupu. Jisté je, že v tomto podniku narazí na ruský Perm a holandský Den Bosch. Třetí soupeř pro ně vzejde z kvalifikace.

Petře, máte za sebou dlouhou přípravu proloženou kvalifikací na Ligu mistrů, hráli jste s kvalitními soupeři v Polsku. Máte za sebou konfrontaci jak s českými, tak zahraničními týmy, co vám z toho vyšlo?

Příprava proběhla v pořádku, hráči byli zdraví. Kryštof Vlček je s Honzou Zlámalem dobře připravili. Odehráli jsme zápasy Federálního poháru. Vítězství bereme, ale musíme si říct, že slovenské týmy byly v úplně jiné fázi přípravy a od toho se také jejich výkony odvíjely. Potěšilo mě, že jsme se neztratili v Polsku, kde jsme odehráli dva kvalitní zápasy, kdy jsme dokonce porazili Zielonu Goru, která je účastníkem VTB ligy, a to je pro nás velmi cenný skalp. Vyvrcholilo to kvalifikací o Ligu mistrů, ve které nám ukrajinský tým Prometey ukázal, že level, kam se chceme dostat, je hodně vysoko. Hlavně zahraniční hráči soupeře byli pořádně odskočení. Jsem rád, že pokračujeme dál v evropském poháru, kde nás čekají velká jména. Není také samozřejmostí, že český tým může hrát evropský pohár. Tato soutěž nám zaručuje šest kvalitních zápasů. Víme, že budeme hrát s ruským Permem a holandským Den Boschem, třetí soupeř vzejde z kvalifikace.

Opavu posílil švédský pivot Mattias Markusson. Tým si musel zvykat na to, že má pod košem tak vysokého hráče…

Když jsme hráli před dvěma roky v Evropě, tak jsme poznali, že nám chybí síla pod košem. To byl i důvod, proč jsme na závěr loňské sezony angažovali Petra Bohačíka. Měli jsme různé možnosti. Angažování zkušeného pivota by bylo podstatně dražší variantou. Dalším řešením byl český hráč, nebo pivot z univerzity, který přijde s nějakou kvalitou, ale také pro zkušenost. Nakonec jsme angažovali Mattiase. Tento hráč výborně zapadl do kabiny, je to fajn kluk. Přesně nám ukázal, v čem může být posilou. Ukázal, v čem by se mohl zlepšovat. Tak jsme si to řekli i na začátku, s tím, že pomůžeme i jemu. Univerzitní basketbal je jiný než ten evropský. V přípravě se jevil velice dobře. Uvidíme, až se s ním ještě více sžijeme, a to jak v útoku, tak obraně.

Na rozdíl od předešlých sezon jste vyhlásili sebevědomé prohlášení, že chcete finále. Nezdá se vám, že jste tím na sebe upletli bič?

Mluvil o tom náš předseda představenstva Radim Vysocký, že nechceme nikoho dohánět, ale předehnat. Mluvil také o organizaci v klubu a dalších věcech. Z toho taky vyplývají výsledky áčka. Beru to jako tlak, s tím, že do sezony jdeme, zahrajeme a uvidíme, co z toho bude. Kvůli účasti v poháru budeme trochu unavení z cestování. Ale zkušenost z Evropy by nás měla nakopnout v play off. Nechci, aby to znělo velkohubě, ale medaile a finále naším cílem je. Tým je dost zkušený, je dlouho pospolu, a pokud se nám podaří do hry dobře začlenit Mattiase, tak věřím, že naše síla bude stačit na přední příčky.

Loňská sezona byla bez diváků, letos by to v tomto směru mohlo být lepší. Příslibem určitého úspěchu mohou být i divácké návštěvy v hale…

Loni jsme byli rádi, že alespoň na semifinále a finále mohli přijít lidi. Přece jenom sport se hraje pro diváky, a když nejsou, je to poloviční. Kluci se i bez nich dokázali nahecovat, ale věřím, že ten pověstný šestý hráč do haly dorazí a bude na nás chodit hodně lidí, kteří budou domů odcházet spokojeni.

Jak vidíte opavskou konkurenci v lize?

Nymburk je účastníkem Ligy mistrů, což ukazuje jasně jeho kvalitu. Další týmy mají šest kvalitních hráčů, což může zamíchat hodně kartami. Opravdu i ten poslední může porazit druhého. Liga bude velmi zajímavá. Je vidět, že je tam i strašák sestupu. Týmy, které třeba loni nechávaly hrávat mladé hráče, tak posilují. Můžeme vidět i nárůst cizinců, kteří mají svou kvalitu. Liga se zkvalitnila a bude pro diváky zajímavá.

Zvýšili jste konkurenci v kabině, je to třeba znát na jejím klimatu. Přece jenom v současné Opavě nemá nikdo místo jisté…

Chtěli jsme mít širší soupisku. Jdeme do poháru a s ním přichází různá zranění, únava. Už jsme tu zkušenost měli a nechceme hrát v šesti lidech. Ano, na jedné straně je širší kádr výhodou. Ale i pro koučování je nevýhoda, že všech dvanáct hráčů chce hrát a nemohou dostat tolik minut, jak by si přáli. Konkurence musí být a musíme to zvládnout tak, abychom si na palubovce vyhověli. Věřím, že časem se kluci naučí hrát a minuty vyplní a budeme hodně agresivní jak v obraně, tak v útoku a budeme schopni držet vysoké tempo hry.

Po roce se vrátil Radim Klečka, dá se brát jako posila?

Loni neodehrál ani minutu, tak ho bereme jako nového hráče. Je to pro nás další kreativní hráč do rotace. Svoji sílu už ukázal v přípravě, kdy hlavně na útočné polovině byl hodně nebezpečný. Je to další útočná hrozba pro soupeře.