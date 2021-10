„ Nechci podceňovat Olomoucko, ale při kvalitnějším soupeři by mohlo jít o zásadní obrat v utkání,“ řekl po zápase opavský trenér Petr Czudek, který také hovořil o tom, jak si tým zvyká na souhru se švédským obrem Mattiasem Markussonem. Už dnes Slezany čeká od osmnácti hodin další těžké bitva, a to na palubovce Brna.

Petře, Opava má za sebou první domácí zápas. Kdo viděl první čtvrtinu, tak mohl nabýt dojmu, že uvidí pohodové opavské vítězství, jenomže se tak nestalo, proč?

Je to o naších koncentračních vlnách. Byli jsme natěšeni, trošku nervózní, ale rychle to z nás spadlo. První čtvrtina odsýpala, hráli jsme výborně a všichni si mysleli, že to tak půjde po celé utkání. Že Olomoucko složí zbraně a nebude bojovat. První čtvrtku ale hodili za záda, začali hrát odvážně, vycházely jim situace, dávali těžké koše. Když jsme to trochu prostřídali, tak jsme nenavázali vůbec na výkon z první čtvrtiny a do šaten jsme šli z minus dva. Byl to otáčkoměr z minus devatenáct. Je to na zamyšlenou. Nechci podceňovat Olomoucko, ale při kvalitnějším soupeři by mohlo jít o zásadní obrat v utkání. Vyšla ním třetí čtvrtina, ale zase jsme se trápili ve čtvrté desetiminutovce. Beru to tak, že náš tým si sedá. I když jsme dlouho pospolu, máme nový prvek – Mattiase. Odehrál výborných třicet minut, ale pořád si myslím, že ještě ho neumíme využít na útočné polovině a využít i v obraně. Protože soupeři, kteří mají rozehrávače, jako třeba Nymburk, kteří umí floatery, tak na to musíme umět zareagovat, tak abychom u těchto soupeřů nemuseli volit pořád zónovou obranu. Doufám, že si to časem sedne a budeme, jak v útoku tak obraně lepší.

Málo minut odehrál Radovan Kouřil, proč? Není luxus mít takového to hráče na lavičce?

Radkovi to v prvních dvou zápasech nešlo. Snaží se to přervat, ale to je sport. Musí dál makat, kvalita u něj je. Stačí jeden povedený zápas a bude to zase ten nebezpečný Radovan Kouřil, tak jak ho známe.

Vzpomenul jste Mattiase Markussona. Jak v Nymburku, tak proti Olomoucku si připsal po devatenácti doskocích, což je parádní číslo…Třeba Martin Miklošík, který měl taky výšku, taková čísla neměl…

To je pravda. Mattias dominuje jak pod vlastním, tak soupeřovým košem, proto jsme ho brali. Ale musíme si ještě zvyknout, protože hra je s ním trošičku jiná, než kterou jsme v minulosti produkovali. Byli jsme živější, nyní je to trochu statičtější. Nyní ale nemusíme řešit tolik doskok, naopak můžeme v klidu vystřelit, protože máme sílu pod košem, když nedáme, máme tak možnost další střely.

Co první tři kola ukázala, mám na mysli celkově ligu?

Přesně to, co jsem čekal. Týmy jsou hodně vyrovnané. Za tři odehraná kola jsem osobně zaznamenal tři překvapivé výsledky. Třeba nováček z Jindřichova Hradce sice ještě nevyhrál, ale má kvalitní tým a určitě se bude zlepšovat, bude nebezpečnější. Pro ligu je jenom dobře, že soutěž je vyrovnaná a pro fanouška jsou soupeři nečitelní. Nemůže si říci, že dnes to bude o dvacet, o třicet. Jasné zápas moc k vidění nebudou.

Jak to vypadá s mladými opavskými hráči, jako Kurečka, Robenek, Mička nebo Kavan?

Tým jsme rozšířili na patnáct hráčů. Matouš Kurečka s Adamem Robenkem jsou v rekonvalescenci po těžkém zranění. Jirka Štěpánek, Honza Mička a Kryštof Kavan, ti jedou, hrají první, druhou ligu, trénují a čekají na svou šanci. Určitě se dostanou do dvanáctičlenné zápasové nominace a budou hrát. Zápasů je to tolik, že do sestavy sáhneme. Doufám, že já jako trenér a ne kvůli marodky.

Ve středu hrajete s Brnem, jak tento zápas vidíte?

Brno je tradičně velmi dobře vedené Lubošem Růžičkou. Poskládali výborný tým. Loni jim nikdo moc nevěřil a ukázali se v dobrém světle. Hrají velmi agresivní basket. V minulém kole dokázali vyhrát v Kolíně. Co my bychom za to dali, vyhrát na kolínské palubovce. Nebude nás čekat nic jednoduchého, zatím to mají 2:0. Jdeme se porvat, abychom vyhráli.