Opava - Opavský motokárista Zdeněk Gróman zažil v Portugalsku jednu malou premiéru. Vyzkoušel si totiž, co obnáší řemeslo formulového pilota.

Zdeněk Gróman ve společnosti Michaela Schumachera. | Foto: Archiv Zdeňka Grómana

Světoznámá trať v Estorilu, na níž se do roku 1996 bezmála dvacet let proháněli závodníci Formule 1, se stala dějištěm testování vozů seriálu FRenault. Testů se zúčastnilo celkem deset jezdců, z nichž hned osm už do celé série nakouklo v uplynulé sezoně.

Úplnými nováčky tak byli pouze Jack Harvey a český pilot Zdeněk Gróman, jenž si v týmu Red Bull zajezdil s formulí Renault 2.0. Opavský závodník zažil dva druhy klimatických podmínek. Zatímco první den se musel absolvovat ve vydatném dešti, v tom následujícím se počasí umoudřilo a vysvitlo slunce.

Zdeněk Gróman si na začátečníka nevedl vůbec špatně. Zbytek jezdců ho nechal za sebou pouze s odstupem dvou až tří vteřin. Na Jacka Harveyho přitom ztrácel jen několik desetin. Podle papírových předpokladů si oba piloti měli počínat přibližně stejně, jenže Harvey na sebe práskl, že již testoval v sérii FBMW, takže o nějakém „nováčkovství“ v jeho případě nemůže být ani řeč.

Zkušenosti Zdeňka Grómana s pilotováním formulového monopostu se omezují pouze na pět kol v Národní formuli 1400, odjetých před třemi lety na autodromu v Mostě, kde mu vůz zapůjčila jeho sestra Tereza, jež tehdy odjezdila tuto soutěž jako jediná zástupkyně něžného pohlaví v České republice.

„Formule je pro mě něco úplně nového. Je větší, rychlejší a chová se jinak než motokára. Jednalo se však o skvělou první zkušenost. Tým nás seznámil s řízením auta, se kterým jsem se rychle sžil. Stále jsem se učil, a tak o jezdecké chyby nebyla nouze. Několikrát jsem skončil v kačírku a nespočetněkrát dostal hodiny,“ komentoval své první formulové poznatky Zdeněk Gróman a na závěr dodal: „

Formule měla vynikající přilnavost, což se projevilo na mém krčním svalstvu, jež mě s přibývajícími koly víc a víc bolelo. Přetížení několika G při průjezdech zatáček a brzdění z rychlosti přesahující 220 km/h bylo pro mě neskutečným zážitkem. Už se těším, až si to budu moci znovu zopakovat,“ přiznal.

(dus)