„Vedení klubu chtělo klukům zpestřit závěr sezony. Byl jim umožněn trénink bezpečné jízdy,“ řekla marketinková manažerka BK Opava Alexandra Šimonová. „Kluci měli jedinečnou možnost otestovat své řidičské schopnosti. Přece jenom za volantem tráví nějaký čas a my tímto krokem myslíme na jejich bezpečnost,“ pokračovala Alexandra Šimonová.

Zdroj: Dominik Jánoš

Na letošní stříbrné medailisty čekala nejdříve teoretická čas. Pak pod dohledem instruktorů přešli k praxi. „Vyzkoušeli si řadu nástrah, které je v provozu čekají, a to hlavně na mokré vozovce,“ přiblížila Šimonová. „Nakonec všichni dostali certifikát bezpečné jízdy,“ řekla ještě.

„Byl jsem na takové to akci poprvé. Bavilo mě to a doporučují návštěvu Librosu všem,“ vzal si slovo pivot Martin Gniadek. „Nasimulovali nám situace, s kterými se můžeme potkat v běžném provozu. Bylo to lepší prožít v uzavřeném prostoru, než na silnici,“ řekl jeden z nejzkušenějších členů opavské sestavy.

Dokonce došlo i na driftování. „Hodně husté, byli jsme rádi, že si to můžeme vyzkoušet. Osobně do Librosu znovu vyrazím,“ přiznal Martin Gniadek.