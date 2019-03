Děčín se pokoušel hned v úvodu o trhák. Vedl 12:5, ale naštěstí šlo jen o chvilkový záchvěv. Bujnoch čtyřmi body v řadě snížil na rozdíl tří bodů a v 6. minutě bylo díky trojce Klečky vyrovnáno. Severočeši si vzali time. Výsledek? Měli vedení zpět. Po Feštrově trojce svítil na ukazateli skóre stav 18:22. Opavští bleskurychle srovnali.



Druhé hrací období načal trojkou Švandrlík. Vyrovnaný basketbal pokračoval. O pár chvilek později vedli Válečníci díky dalekonosné trojce Carlsona. Opavě to na chvíli přestalo padat. Dokonce nezakončili ani přečíslení dva na jednoho, když Kouřil vůbec netrefil zařízení. To na druhé straně upravoval Šiška na 29:36, a to nebylo vše, Grunt dával na 29:28. Dvě minuty před poločasem byl díky Krakovičovi rozdíl desetibodový. Navíc se z perimetru trefil Šiška a s Opavou to vůbec nevypadalo dobře. Slezané jsou ale týmem, který se hned tak nepoloží.





Opava začala po přestávce děčínské vedení stahovat. Vylepšila obranu, dala do hry energii. Po Gniadkových šestkách to bylo už jen o šest bodů. A brzy bylo veseleji, to když trojku vystřihl Švandrlík. Pak přišlo střelecky hluché období, které přerušil Bujnoch, který snížil na 46:48, škoda jen, že Kvapil selhal při šestkách. Děčín ve třetí desetiminutovce zaznamenal pouhé tři body.



Na začátku čtvrté čtvrtiny zaznamenal Klečka koš s faulem a vyrovnal a Kvapil z dalšího útoku poslal Opavské do vedení. Tentýž hráč dal vzápětí koš s faulem – 55:48, brzy přidal znovu dva body. Válečníci byli v této fázi doslova marní. A Kvapil řádil dál. A když náhodou dal trojku Krakovič, oplácel na druhé straně stejnou minci Dragoun. Opava si v klidu dokráčela pro vítězství.



BK Opava – Děčín 70:58 (22:22, 33:45, 46:48)

Body: Klečka 22, Bujnoch, Kvapil po 13, Gniadek 9, Švandrlík 6, Zbránek 4, Dragoun 3 - Krakovič 16, Carlson 8, Grunt, Šiška po 7, Feštr 6, Ježek 5, Pomikálek 4, Kroutil 3, Autrey 2. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Zatloukal. TH: 19/10:13/10. Trojky: 6:6. Doskoky: 43:48. Fauly: 17:21. Diváci: 607