„Začátek nám nevyšel. Dělali jsme hloupé ztráty. Děčínu sice nešla střelba, i tak šel do vedení,“ začal hodnotit utkání jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček.

„Ve druhé čtvrtině jsme se zvedli. To se projevilo i ve skóre. Bohužel přišla třetí čtvrtina. Šli jsme z plus sedm na minus šest. Děčín si vedení vzít nenechal. Tvrdou hrou nás držel na uzdě. My jsme nebyli si schopni dojít pro faul. Jsme zklamáni, chtěli jsme vyhrát,“ zakončil mladý kouč.

Děčín – BK Opava 78:70 (21:17, 34:41, 59:53)

Body: Autrey, Pomikálek po 17, Šiška 12, Kroutil 9, Landa 8, Carlson 7, Krakovič 4, Feštr, Grunt po 2 - Gniadek 16, Kouřil 12, Bujnoch 11, Zbránek 10, Klečka, Šiřina po 6, Švandrlík 5, Jurečka 3, Dragoun 1. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Kučírek. TH: 19/10:9/7. Trojky: 8:11. Doskoky: 52:34. Fauly: 13:20. Diváci: 750.