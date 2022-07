Účastníci, kterých je letos přihlášeno zhruba 250, budou v jednotlivých kategoriích zdolávat parkur, postavený stejně jako vloni Romanem Drahotou. Ve čtvrtek budou na programu soutěže od 90 do 125 centimetrů a v pátek už začínají kvalifikace pro soutěž amatérů a juniorů. Účastníci budou skákat přes překážky ve výšce 110 centimetrů a vyvrcholením bude soutěž do 135 centimetrů Sobotní soutěže s druhou kvalifikaci amatérů a juniorů. začínají na výšce 120 cm a zajímavé výsledky bude možné očekávat od soutěže jezdců do pětadvaceti let U25. Vyvrcholením bude parkur na výšce 140 centimetrů jako generálka na Velkou cenu. Příslovečným želízkem v ohni opavského pořadatelského klubu budou v páteční a sobotní soutěži dva jeho jezdci – Václav Humplík s Pitagorasem a též s Goldristem a Anna Humplíková se svou klisnou Buena Utopia. Pokud se jim zadaří, objeví se ještě v nedělním dopoledním finále juniorské soutěže Amatér tour.