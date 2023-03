Jiří Hruška a Václav Humplík. Dva špičkoví jezdci Jezdeckého klubu Opava – Kateřinky vyjeli na Slovensko, kde reprezentovali svůj klub na prvních letošních mezinárodních závodech. Uskutečnily se v Šamoríně a nebyla to marná cesta, protože tam během čtyřdenního mítinku s účastí dvanácti evropských států zabodovali oba.

Václav Humplík v akci | Foto: JK Kateřinky

Čtrnáctiletý Václav Humplík patřil sice mezi nejmladší jezdce, přesto však se dvěma koňmi startoval v soutěžích Bronze tour v kategorii dospělých jezdců. Parkury zvládl bezchybně a s belgickýmm valachem Pythagoras de Goedereede si svým výkonem zajistili krásné třetí místo. „Vašek je nesporně talentovaný, ale přesto chodí poctivě trénovat každý den. V loňské sezóně jezdil soutěže velkých koní i poníků. Kategorii poníků vyhrál předloni a vloni vyhrál celorepublikový stylový šampionát,“ konstatuje trenér Vladimír Hruška.

Hlavní úspěch čekal v neděli Jiřího Hrušku během Grand Prix v sedle své osvědčené klisny Reiki. Mezi pětačtyřiceti zkušenými jezdci se opavská dvojice dostala s dalšími deseti konkurenty, kteří parkur rovněž absolvovali bez chyby, do rozeskakování. Bezchybně ho absolvovaly čtyři dvojice, ale Jiří Hruška s Reiki byl nejrychlejší a hlavní cena Danube Champions Tour 2023 se stala jejich kořistí. Na dalších dvou místech za ním skončily dvě německé jezdkyně se svými koňmi. V průběhu závodů sedlal Hruška navíc ještě dva rovněž slibné mladé koně, Caluu a Phenixe, které zaučoval do tajů závodění. V soutěži pro mladé koně s nimi skončil na třetím a čtvrtém místě. „Jirkovi mladí koně též vypadají slibně, hlavně holandský šimlík Phenix po otci Zambezi, který je přece jen už zkušenější než klisna Calua po otci Cornet Obolenski, která byla importovaná z Polska,“ hodnotí spokojený trenér vyhlídky svých svěřenců. Jezdecký klub Opava – Kateřinky otevře sezónu na svém kolbišti 7. a 8. dubna sedmnácti soutěžemi na parkurových překážkách do do 130 centimetrů a sobotní část zpestří ještě oblíbenými soutěžemi poníků.