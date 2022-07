„Nechci předbíhat, ale podle mě na narazíme na španělský Breogán,“ míní Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Po postupu do nejvyšší španělské soutěže ligy měl velmi slušnou sezonu. Dělila ho jedna výhra od účasti v play off,“ dodal. Za španělský tým nastupuje i bývalý hráč Nymburku Rašid Mahalbašić. „Mají velkou kvalitu. Tu budou mít i po odchodu Džanana Musy, který hrával NBA a ve Španělsku úspěšně restartoval svou kariéru. V reprezentaci Bosny a Hercegoviny patří k velmi dobrým hráčům“ poznamenal Vlček.

Pokud Španělé chtějí do semifinále, musí vyřadit nejdříve srbský tým FMP Meridian. „Myslím si, že se jim to podaří. Přece jenom kvalita španělské ligy je větší. Navíc Meridian skončil v domácí nejvyšší soutěži třináctý,“ přemýšlí na hlas Kryštof Vlček.

V případě opavského postupu do finále narazí Opavští buď na rakouský Swans Gmïnden, estonský tým Rana Sadam a nebo dánský Bakken Bears. „Los máme těžký, ale jsme zase o něco zkušenější. Navíc přípravu začínáme už prvního srpna. O postup se porveme,“ řekl Vlček. V případě, že by se Opava do skupinové fáze Ligy mistrů nekvalifikovala, bude hrát FIBA Europe Cup.

Kvalifikace o Ligu mistrů se odehraje na konci září, a to na palubovce jednoho ze šesti týmů předkola.