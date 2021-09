/FOTOGALERIE/ Basketbalovou Opavu čeká ostrý start do ligové sezony! Slezané kvůli kvalifikaci o Ligu mistrů odložili úvodní duel s Pardubicemi a ve středu se představí na palubovce favorizovaného Nymburku. Na diváky tak čeká repríza loňského finále. Opava je natěšena a chce překvapit.

Matiass Markusson je novou posilou Opavy | Foto: Deník/Ondřej Ludvík

Nymburk vyhrál posledních pětadvacet vzájemných zápasů a z toho jen dva byly méně než dvouciferným rozdílem. Ovšem tentokrát jdou oba celky do boje v rozdílných situacích. Opava přes léto rozšířila svůj kádr a má za sebou těžký zápas v kvalifikaci o Ligu mistrů. Nymburk se zatím v přípravě spíše hledá a trápí ho marodka na postu rozehrávače, kde přišel o americkou posilu Sterlinga Gibbse, který čeká na vyšetření poraněného kolena. Menší zdravotní trable má i nejlepší střelec úvodního duelu sezony Jerrick Harding. Stále se čeká i na návrat Martina Kříže po operaci kolena. „Opava udělala změny. Má tam nové a staronové tváře. Je zpátky Klečka, přivedli zpět Dragouna a mají Markussona. Mají tak širší soupisku a budou určitě nebezpečnější, než byli minulou sezonu. Uvidíme, jak budou vypadat s Markussonem na hřišti. Musíme být připraveni, když budou mít pod košem takto vysokého hráče. Bude to zajímavé. Je opravdu vysoký, kontroluje bednu, blokuje, bude to pro nás určitě výzva. Musíme se soustředit na to hrát naší hru. Hrát rychle a snažit se dávat snadné koše dříve, než se jim povede postavit zónovou obranu,“ věří ve schopnosti svého mužstva nymburský kormidelník Aleksander Sekulič.