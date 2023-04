/FOTOGALERIE/ Poslední zápas nadstavbové části mají před sebou opavští basketbalisté. Svěřencům trenéra Petra Czudka jde o hodně. Aby se Slezané vyhnuli předkolu, musí porazit Děčín a vedle toho spoléhat na to, že Ostrava klopýtne v Kolíně.

Opava hostí Děčín. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

„Přímý postup do play off za stávající situace nemáme ve svých rukou,“ řekl trenér BK Opava Petr Czudek. „Musíme porazit Děčín a spoléhat na to, že Ostrava prohraje v Děčíně,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Opavští basketbalisté startovali na Velikonočním turnaji v Ostravě

Válečníci mají letos slušnou formu. Vyhráli Český pohár, v ligové tabulce jim patří třetí příčka. Severočeši si z posledních osmi zápasů zapsali sedm vítězství. Zatím největšími oporami týmu trenéra Tomáše Grepla jsou Ty Nichols, Matěj Svoboda, děčínský kapitán Tomáš Pomikálek a Anthony Walton, který je s průměrným indexem 22.7 nejužitečnějším hráčem letošního ročníku KNBL. „Potřebujeme se naladit na vítěznou notu, před play off zvednout sebevědomí. Pokud se nezvedneme, sezona může pro nás skončit velmi brzo,“ má jasno zkušený stratég.

Opavští by měli jít do zápasu v kompletním složení, tedy až na Radovana Kouřila, který má problémy s kotníkem. Středeční duel začíná v 18 hodin.