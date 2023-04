/AKTUÁLNÍ FOTOGALERIE/ Na první pohled jasně vyhlížející série basketbalového předkola mezi Opavou a pražskou Slavií se proměnila ve velké drama. Opavský favorit v Edenu nečekaně klopýtl a ve středu ho čeká na domácí palubovce doslova boj o holý život.

Kryštof Vlček | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

„Slavii tato role svědčí. V zápasech nemá co ztratit a do zápasů jde s čistou hlavou. Kdežto my musíme,“ poznamenal Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „V Praze se možná někteří naši hráči nechali zlákat tím, že Pavel Pumprla ohlásil svůj poslední zápas profesionální kariéry. Navíc na první pohled to vypadalo, že sami hráči Slavie jako by naznačovali, že s případným úspěchem ani tak nepočítají,“ pokračoval mladý trenér.

Klíčovým mužem nováčka byl v obou zápasech vedle Pavla Pumprly taky Dantez Walton. „Je to komplexní hráč a je schopen dát koš z každé pozice, myslím, že klíč k postupu vede přes jeho zastavení,“ ukázal cestu Kryštof Vlček. „Věřím, že všechno špatné je k něčemu dobré, že jsme se udrželi v zápasovém rytmu, Slavii porazíme a můžeme vyhlížet Brno,“ doplnil člen opavského realizačního týmu.

Opava se i v hlavním městě mohla opřít o podporu fanoušků. „V Praze nás podpořilo hodně našich fandů žijících v hlavním městě. Do opavské haly pravidelně chodí velmi hezké návštěvy, z čehož máme velkou radost, a i když je cítit, že mnoho z nich je rozmazlených posledními pěti lety a nejsou spokojeni s hrou a výsledky, věřím, že je ještě překvapíme,“ zakončil Kryštof Vlček.

Středeční duel má začátek v 16 hodin.