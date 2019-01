Opavu kosí marodka. Tohle jsem nezažil, kroutí hlavou Šiřina

Bujnoch, Gniadek, Švandrlík, Klečka, to je aktuální seznam marodů basketbalové Opavy. Úřadujícího vicemistra potkala obrovská smůla. V době, kdy ho během měsíce čeká daleké cestování a třináct zápasů, přišel o čtyři hráče základní rotace. To se promítlo i do čtvrtečního duelu v Brně, který Slezané prohráli 59:67.

Jakub Šiřina, BK Opava. Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Géla

„Mít tolik zraněných hráčů, tohle jsem ještě nezažil,“ kroutí hlavou kapitán opavského týmu Jakub Šiřina. „Když se podívám po kabině, tak snad nikdo úplně zdravý v ní není,“ dodal smutně. Jak ligový program, tak ten v Lize mistrů graduje. Czudkův výběr odehraje za měsíc leden třináct zápasů. „Smůla se nám lepí na paty. Ale i to ke sportu patří,“ říká smířlivě reprezentační rozehrávač. Nabízí se otázka, zda si Opava aktuálním stavem nevybírá daň za účast v Lize mistrů. „Zranění jako od Martina Gniadka, Venci Bujnocha či Honzy Švandrlíka nejsou únavového charakteru, je to o smůle. Je pravda, že na doléčení drobných šrámů a kvalitní regeneraci není čas. Navíc v tomto směru není o nás postaráno. Máme jen jednoho maséra a ten na vše nestačí. Chybí nám pomoc při větších problémech, tyhle věci si musíme řešit čistě po vlastní linii,“ postěžoval si kapitán BK Opava. Opava naposledy prohrála v Brně, možná pro někoho nečekaně. „Brno bylo hratelné. V obraně nám to šlo, bohužel v útoku jsme měli těžké nohy, chyběla nám síla,“ hledal opavský playmaker příčiny čtvrteční porážky. Už v sobotu hostí BK Opava od 18 hodin favorizovaný Děčín. „Budeme hrát v malé sestavě. Pod košem to bude na Mirku Kvapilovi a Filipu Zbránkovi. Chceme vyhrát a věřím, že se nám to podaří,“ zakončil Šiřina. Reakce skalních fanoušků SFC Opava Přečíst článek ›

Autor: Roman Brhel